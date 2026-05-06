Futebol arrecada 78% das receitas das apostas desportivas

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) receberam 78% dos 521,73 milhões de euros (ME) das receitas das apostas desportivas, segundo os dados a que a Lusa teve acesso esta quarta-feira.

Desde 2015, a receita da parcela do Imposto Especial de Jogo Online (IEJO) entregue ao desporto totaliza 521,73 ME, dos quais 408,9 ME foram entregues às entidades representantes das modalidades mais apostadas em território português, no caso o futebol.



O monopólio do futebol é confirmado nesta distribuição de valores, relativamente à parcela do Imposto Especial de Jogo Online (IEJO), numa hierarquia em que é tradicionalmente secundado pelo ténis, pelo basquetebol e pelos desportos de inverno.

Em 11 anos, a FPF amealhou 302,54 ME e a LPFP 106,38 ME, enquanto as restantes entidades, entre as quais se incluem as outras federações, mas também o Comité Olímpico de Portugal (COP), que passou dos 560 mil euros decorrentes dos Jogos Olímpicos Paris2024 para zero, e a Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), que duplicou de 78 para 165 mil euros, ambas em função do volume de apostas nas suas missões internacionais.

Dos 112,8 ME distribuídos extra futebol desde 2015, mais de metade ficou no 'bolso' da Federação Portuguesa de Ténis (57,4 ME) e quase um terço na Federação Portuguesa de Basquetebol (36,5 ME).

A Federação Portuguesa de Desportos de Inverno (FDI-Portugal) também conseguiu uma relevante fatia destes valores, com 7,36 ME desde 2015, restando, portanto, 11,5 ME entregues às outras federações, em 11 anos.

No ano passado, o bolo global das apostas desceu de 76,18 ME para 73,52 ME, com igual queda na receita do basquetebol (4,65 ME em comparação com os 5,16 ME do ano anterior) e na FDI-Portugal (870 mil euros, menos 167 do que em 2025), enquanto o ténis manteve o registo aproximado dos 11 ME.

Igualmente estáveis mantêm-se as receitas do voleibol, de aproximadamente meio milhão de euros, e do andebol, perto dos 350 mil euros, com o padel a surgir primeira vez (559 euros), numa lista com valores irrisórios para o atletismo (678 euros), golfe (682) e hóquei em campo (142), ambos abaixo de modalidades tão relevantes e populares como ciclismo (11 mil euros) e natação (2.153 euros).

O Orçamento do Estado do Governo para 2025 incluía uma verba de 58,7 ME para o desporto, um valor abaixo do distribuído por este mecanismo.