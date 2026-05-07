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Friburgo é o último obstáculo entre o Sporting de Braga e a final da Liga Europa

07 mai, 2026 - 08:51 • Inês Braga Sampaio com Lusa

Equipa portuguesa tem encontro marcado com a história. Na primeira mão, em casa, venceu por 2-1. Agora, tenta defender vantagem e marcar lugar no avião para Istambul.

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O Sporting de Braga pode chegar esta quinta-feira pela segunda vez à final da Liga Europa. A equipa portuguesa defende uma vantagem de 2-1 na visita aos alemães do Friburgo, na segunda mão das meias-finais.

Há uma semana, os bracarenses triunfaram em casa com golos de Tiknaz (8 minutos) e Dorgeles (90+2), com Grifo (16) a marcar o golo dos alemães, antes de Zalazar (45) desperdiçar uma grande penalidade.

O capitão Ricardo Horta lesionou-se na primeira mão e está em dúvida para a visita a Friburgo. Grillitsch é baixa certa para o encontro, marcado para as 20h00 e que vai ter arbitragem do italiano Davide Massa.

Vicens quer "melhor versão"

Na conferência de imprensa de antevisão da partida, o treinador Carlos Vicens sublinhou que o Braga "só se foca em ir para ganhar".

"Os jogadores estão preparados, temos uma oportunidade pela frente para dar a nossa melhor versão e o que penso é falar com eles para que se sintam capazes, confiantes e com energia para darem a sua melhor versão. Vamos precisar. Vamos tentar ganhar o jogo e têm de estar preparados para que haja momentos para as duas equipas. Nos momentos em que tenhamos de sofrer, temos de estar juntos, ser fortes, competitivos, e dar o melhor para conseguirmos a vitória", salientou o espanhol.

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Horas antes, o treinador do Friburgo, Julian Schuster, elogiou o Braga, "uma equipa que não para de acreditar", contudo, garantiu ter "esperança em dar a volta à eliminatória", com o apoio dos adeptos alemães.

"São os pormenores que podem decidir um jogo e temos de acreditar e de lutar por eles. O Sporting de Braga tem essa experiência [europeia], mas nós também a temos. A jogar em casa, com os nossos adeptos, precisamos do seu apoio para esta luta", apelou o técnico do Friburgo.

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"Desforra" com a história

O Sporting de Braga pode chegar à segunda final europeia da sua história, 15 anos depois de ter perdido a decisão da Liga Europa de 2011 para o FC Porto em Dublin, com um golo solitário de Radamel Falcao.

Quem estava em campo nessa final, mas de azul e branco, era João Motinho, agora um dos capitães do Braga. O médio internacional português, de 39 anos, tentará voltar a estar do lado vencedor. A final da presente edição está agendada para 20 de maio, em Istambul.

Na outra meia-final, com uma vantagem de 1-0, o Nottingham Forest, treinado pelo português Vítor Pereira, desloca-se a Birmingham para defrontar o Aston Villa, num encontro entre equipas inglesas.

O Friburgo-Sporting de Braga está marcado para as 20h00, no Europa-Park-Stadion. Encontro com relato em direto de Friburgo e acompanhamento ao minuto na Renascença.

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