Friburgo é o último obstáculo entre o Sporting de Braga e a final da Liga Europa

O Sporting de Braga pode chegar esta quinta-feira pela segunda vez à final da Liga Europa. A equipa portuguesa defende uma vantagem de 2-1 na visita aos alemães do Friburgo, na segunda mão das meias-finais.

Há uma semana, os bracarenses triunfaram em casa com golos de Tiknaz (8 minutos) e Dorgeles (90+2), com Grifo (16) a marcar o golo dos alemães, antes de Zalazar (45) desperdiçar uma grande penalidade.

O capitão Ricardo Horta lesionou-se na primeira mão e está em dúvida para a visita a Friburgo. Grillitsch é baixa certa para o encontro, marcado para as 20h00 e que vai ter arbitragem do italiano Davide Massa.

Vicens quer "melhor versão"

Na conferência de imprensa de antevisão da partida, o treinador Carlos Vicens sublinhou que o Braga "só se foca em ir para ganhar".

"Os jogadores estão preparados, temos uma oportunidade pela frente para dar a nossa melhor versão e o que penso é falar com eles para que se sintam capazes, confiantes e com energia para darem a sua melhor versão. Vamos precisar. Vamos tentar ganhar o jogo e têm de estar preparados para que haja momentos para as duas equipas. Nos momentos em que tenhamos de sofrer, temos de estar juntos, ser fortes, competitivos, e dar o melhor para conseguirmos a vitória", salientou o espanhol.