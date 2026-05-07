- Bola Branca 12h44
- 07 mai, 2026
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I Liga
João Pinheiro é o árbitro do Benfica-Braga da jornada 33
07 mai, 2026 - 14:46 • Inês Braga Sampaio
João Gonçalves vai estar no Rio Ave-Sporting. Os dois jogos da luta pelo segundo lugar serão na segunda-feira, às 20h15.
A Federação Portuguesa de Futebol divulgou, esta quinta-feira, os árbitros para todos os jogos da 33ª jornada da I Liga. Entre a lista, destacam-se João Pinheiro e João Gonçalves, destacados para as partidas de Benfica e Sporting, respetivamente, que lutam pelo segundo lugar.
Pinheiro, que acaba de arbitrar a segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, entre PSG e Bayern de Munique, foi nomeado para o jogo de cartaz da jornada: o Benfica-Sporting de Braga. Já Gonçalves vai estar no Rio Ave-Sporting. Ambos marcados para segunda-feira, às 20h15.
Já se sabia desde quarta-feira que Carlos Macedo vai estar no AVS-FC Porto, o primeiro jogo dos dragões como campeões nacionais.
Equipas de arbitragem:
Vitória SC-Casa Pia AC
Árbitro: Luís Godinho
Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota
4.º árbitro: Luís Filipe
VAR: Bruno Esteves
AVAR: Jonathan Babo
Gil Vicente FC-FC Arouca
Árbitro: Miguel Fonseca
Assistentes: João Martins e David Soares
4.º árbitro: Humberto Teixeira
VAR: Tiago Martins
AVAR: Cátia Tavares
CD Tondela-Moreirense FC
Árbitro: Ricardo Baixinho
Assistentes: Ricardo Carreira e Hugo Coimbra
4.º árbitro: Sérgio Guelho
VAR: Paulo Barradas
AVAR: Pedro Felisberto
CF Estrela-FC Famalicão
Árbitro: Fábio Veríssimo
Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques
4.º árbitro: Diogo Rosa
VAR: Rui Silva
AVAR: José Pereira
Rio Ave FC-Sporting CP
Árbitro: João Gonçalves
Assistentes: Pedro Ribeiro e Miguel Martins
4.º árbitro: Diogo Araújo
VAR: Vasco Santos
AVAR: Hugo Santos
CD Santa Clara-CD Nacional
Árbitro: Hélder Carvalho
Assistentes: José Mira e Rúben Silva
4.º árbitro: João Mendes
VAR: Manuel Oliveira
AVAR: André Dias
SL Benfica-SC Braga
Árbitro: João Pinheiro
Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia
4.º árbitro: Fábio Melo
VAR: Luís Ferreira
AVAR: Valdemar Maia
AVS-FC Porto
Árbitro: Carlos Macedo
Assistentes: Andreia Sousa e Renato Carvalho
4.º árbitro: Vítor Lopes
VAR: Sérgio Piscarreta
AVAR: Pedro Sancho
FC Alverca-Estoril Praia
Árbitro: Iancu Vasilica
Assistentes: João Bessa Silva e João Macedo
4.º árbitro: Vítor Ferreira
VAR: João Casegas
AVAR: Marco Vieira
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