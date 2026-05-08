Conheça os cruzamentos dos play-offs da I Liga e da II Liga

O 16.º classificado da I Liga disputa a primeira mão do play-off de manutenção/promoção no escalão principal no estádio do terceiro posicionado da II Liga, jogando em casa na segunda mão, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira.

O sorteio das partidas que encerram a época 2025/26, efetuado na sede da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, no Porto, determinou também a ordem do play-off relativo à manutenção/promoção na segunda divisão nacional, no qual o 16.º colocado da II Liga vai jogar a primeira mão em casa, deslocando-se depois ao recinto do terceiro classificado da fase de apuramento de campeão da Liga 3.

O Casa Pia ocupa o 16.º e antepenúltimo lugar da I Liga, enquanto o Torreense é o terceiro posicionado na II Liga, a duas jornadas do fim de ambas as competições, e, se terminarem nestas posições, defrontar-se-ão no play-off para a atribuição da última vaga da I Liga da próxima temporada, em 23 e 29 de maio.

Aquelas datas, que estão sujeitas a confirmação, aplicam-se também ao play-off de manutenção/promoção na II Liga, na qual o Portimonense é o 16.º classificado, enquanto o Belenenses ocupa o terceiro lugar da fase de apuramento de campeão da Liga 3 (competição organizada pela Federação Portuguesa de Futebol), igualmente com duas rondas por realizar.