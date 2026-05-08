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V. Guimarães
Nélson Oliveira afastado por "motivos de natureza disciplinar"
08 mai, 2026 - 17:50
Avançado tem perdido espaço na equipa vimaranense.
O V. Guimarães anunciou que Nélson Oliveira foi afastado das atividades do plantel principal por "motivos de natureza disciplinar".
Em comunicado, o clube adianta que "por respeito à confidencialidade do processo em curso e aos direitos do atleta, o Vitória Sport Clube não prestará, para já, quaisquer esclarecimentos adicionais sobre esta matéria até à conclusão do mesmo”.
O internacional luso, de 34 anos, não é titular desde março e está em final de contrato.
Esta época, Nelson Oliveira marcou cinco golos em 32 jogos.
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