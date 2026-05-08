Viriato Sampaio candidato à presidência do Vitória

Viriato Sampaio confirmou esta sexta-feira a candidatura à presidência do Vitória de Guimarães, num documento que indica os candidatos aos vários órgãos sociais nas eleições de 13 de junho.

O sócio número 1.994 dos vimaranenses encabeça uma lista em que os candidatos à vice-presidência da direção são Ricardo Lobo, presidente do conselho fiscal entre 2022 e 2025, no primeiro mandato do presidente demissionário, António Miguel Cardoso, e ainda Nuno Santoalha, Marco Bravo e João Vicente Salgado.

José Fernando Rodrigues Alves Pinto e Américo Correia são, respetivamente, os candidatos à presidência e à vice-presidência da mesa da assembleia geral, enquanto Luís Pereira é o nome escolhido para a presidência do conselho fiscal, com Susana Alves Pinto a aparecer como candidata a vice-presidente do órgão.

Já Catarina Pereira é a candidata à presidência do conselho de jurisdição, com Carlos Cruz a figurar na lista como candidato a vice-presidente.

Vogal do conselho fiscal do emblema vimaranense entre 2019 e 2022, durante a presidência de Miguel Pinto Lisboa, Viriato Sampaio é o quarto sócio dos vitorianos a anunciar a candidatura à presidência. Também Belmiro Pinto dos Santos, presidente da mesa da assembleia geral do clube entre 2022 e 2025, Júlio Vieira de Castro, candidato pela primeira vez nas eleições de 2018, e Rui Rodrigues, vice-presidente da direção ainda em funções, já confirmaram as respetivas candidaturas.

Se não houver desistências, as eleições de 13 de junho vão ter o maior número de listas na história do clube minhoto, superando os escrutínios de 2007, de 2019 e de 2022, que contaram, cada um, com três listas.

O ato eleitoral vai decorrer entre as 09h00 e as 19h00 de 13 de junho, um sábado, no Pavilhão Desportivo Unidade Vimaranense, após os órgãos sociais se terem demitido na sequência da conferência de imprensa protagonizada pelo ainda presidente da direção, António Miguel Cardoso, em 14 de abril.

As candidaturas às eleições têm de ser formalizadas em 14 de maio, subscritas com um número mínimo de 300 assinaturas de sócios com o pagamento de quotas regularizado.