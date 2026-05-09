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Nélson Oliveira. “Fui afastado por ter defendido um colega”

09 mai, 2026 - 20:35

Jogador fala em “injustiça” na mensagem deixada aos adeptos do Vitória depois de ter sido castigado pela direção.

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O avançado Nélson Oliveira defende-se depois de ter sido afastado do plantel principal do Vitória por "motivos disciplinares".

O internacional português deu a sua versão dos acontecimentos nas redes sociais.

"Fui afastado das atividades da equipa por ter defendido um colega numa situação que considerei profundamente injusta. Fi-lo olhos nos olhos e assumindo o que disse, como um dos capitães de equipa. Sinto-me tranquilo porque sei que fui verdadeiro", escreve.

O atleta acrescenta: "Seria mais fácil olhar para o meu umbigo e ficar calado, se calhar não teria esta consequência, mas as equipas não se fazem de individualismos, fazem-se de quem coloca o grupo acima de tudo. Dói-me ler que o meu afastamento é justificado por ‘motivos disciplinares’ quando a minha única falha foi não aceitar uma injustiça. E dói-me ainda mais quando, antes disto, lançaram uma notícia a dizer que a minha ausência era justificada com uma lesão que nunca existiu".

Nélson Oliveira não aceita que coloquem "em causa" o seu "profissionalismo para esconder decisões que nada têm a ver com disciplina."

"O meu percurso no Vitória fala por si. Nestes dois anos e meio dei tudo por esta camisola. Tenho um orgulho do que conquistamos juntos, da alegria do recorde de pontos na liga, do sonho europeu da época passada e do troféu histórico que conquistamos este ano contra o eterno rival", deu conta.

Nélson Oliveira reforça: "Acima de qualquer estatística, está a minha ligação a este clube e a esta cidade e quero é o Vitória a ganhar! A minha filha é vitoriana e o amor que sinto pelo Vitória não se apaga por causa destas injustiças. Estou de consciência tranquila e de cabeça erguida. Quem faz o que está certo e defende os seus não tem que ter remorsos”.

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