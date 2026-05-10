Amarante sobe à II Liga

O Amarante garantiu, pela primeira vez na sua história centenária, a subida aos campeonatos profissionais de futebol, após vencer a União de Santarém por 1-0, na penúltima jornada da fase de subida da Liga3.

O nigeriano Arome marcou o único golo aos 83 minutos, garantindo o triunfo e a histórica subida do Amarante, num final de época que poderá ser ainda coroado com o título de campeão na derradeira jornada.

Na tabela, o Amarante lidera com 28 pontos, mais três do que a Académica, também em zona de subida direta, enquanto o Belenenses, com menos um jogo, é terceiro e poderá ainda discutir os lugares de subida. A União de Santarém, por sua vez, mantém o oitavo e último lugar da fase de subida, com os mesmos nove pontos.

O ambiente em Amarante era de festa, mas a pressão e a ansiedade tomaram conta dos locais, que revelaram dificuldades na ligação do seu jogo na primeira parte, face a uma equipa desinibida e muito solidária, a quem pertenceram os únicos remates perigosos neste período.

Aos 17 minutos, Gonçalo Águas rematou na quina da área do Amarante e obrigou Martim Duarte a uma boa defesa, num gesto que o guarda-redes amarantino repetiria aos 35, na sequência de um livre batido por Marco Grilo.

Apesar do empate servir o objetivo de subida, Alex Costa lançou para a segunda parte Harruna e Arome, com evidentes melhorias no rendimento da equipa. O Amarante ganhou capacidade física nos ‘duelos’ e mais presença no meio-campo contrário.

Saint-Louis, aos 55 minutos, cabeceou ao poste e o estádio quase veio a baixo, um momento de preparação para o golo anotado por Arome, aos 83 minutos. Neste decisivo lance, o avançado nigeriano recebeu a bola à entrada da área e foi avançando de fora para dentro, para melhor se enquadrar com a baliza, antes de rematar colocado e sem possibilidades de defesa para Hidalgo, precipitando a festa que promete prolongar-se dentro e fora do estádio.