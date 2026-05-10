Benfica campeão
Contas fechadas no futebol feminino
10 mai, 2026 - 17:44
Damaiense desce, FC Porto sobe à I Liga.
Terminou este domingo o campeonato feminino de futebol. O Benfica é campeão invicto.
As encarnadas confirmam o favoritismo, fecham com 48 pontos (15 vitórias e três empates) e conseguem o sexto título consecutivo.
No segundo lugar terminou o Sporting (35) e em terceiro o Torreense (32). Estas duas equipas vão tentar chegar à Champions (ou cair para a Taça Europa) onde já está garantido o Benfica.
Já na zona de descida é o Damaiense que cai para o segundo escalão (por troca com o FC Porto – campeão da II Divisão).
Marítimo e Rio Ave vão disputar o “playoff” de permanência, com Albergaria e Gil Vicente, da II Divisão.
