João Henriques. "Em condições normais estaríamos a lutar pela permanência"

O treinador do AVS, João Henriques, mostra-se orgulhoso dos seus jogadores e lembra a recuperação que a equipa fez nas últimas semanas.

AVS

"Estamos há 12 jogos a fazer bons jogos. Perdemos 2 em 12, não me parece assim tão mau. Gostava de deixar as primeiras palavras para estes jogadores, que sofreram muito. Hoje acreditam no que podem fazer. Nesta altura mostram o seu real valor. A equipa também ajuda as individualidades. Temos o Roni hoje em destaque, mas temos outros. Estamos no quinto jogo seguido a pontuar. Fizemos quatro pontos contra dois candidatos ao título. Conseguimos mudar uma equipa que fez uma primeira volta impensável. Com estes 3 pontos, fizemos a melhor volta de sempre do Aves na Primeira Liga. Hoje estaríamos satisfeitos com a permanência, porque a média de pontos desde que chegámos dava para isso. Várias contrariedades que não são normais, mas aconteceram. Depois foi lutar pela dignidade. Sentimos em janeiro que podíamos fazer coisas boas. Hoje atingimos as duas dezenas de pontos. Queremos também bater o recorde de sexto jogo seguido a pontuar. Disse-lhes para não deixarem que ninguém de fora diga que eles não são bons jogadores"

Mérito?

"Mérito deste conjunto, dos jogadores, staff, administração. Em condições normais estaríamos a lutar pela manutenção. Toda a estrutura... encontrei uma família. Foi especial perceber que as pessoas acreditavam e conseguimos construir algo muito interessante que fica aos olhos de todos. Mostram ao mundo do futebol que não são os patinhos feios deste campeonato. Não foi desportivamente aquilo que queríamos, que era manter o AVS SAD na Primeira Liga"