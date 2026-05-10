- Bola Branca 18h15
- 08 mai, 2026
-
VAR Bola Branca
Nota 5 para Carlos Macedo. “Excelente arbitragem”
10 mai, 2026 - 21:15
Leia o resumo da análise de José Leirós, VAR Bola Branca, no AVS – FC Porto.
O videoárbitro Bola Branca, José Leirós, dá nota 5 a Carlos Macedo, árbitro do AVS – FC Porto, partida da jornada 33 da I Liga.
O especialista da Renascença considera que Carlos Macedo “foi uma boa surpresa a sua arbitragem”.
“Fez uma Excelente Arbitragem. Irrepreensível disciplinarmente, discreto e competente tecnicamente fazendo cumprir as leis do jogo.Bem na vantagem e também fisicamente num relvado encharcado e algo importante não procurou apoio do VAR decidindo por si e sempre bem dentro das duas áreas e de forma convicta. Foi também muito bem auxiliado pelos dois colegas de equipa”.
Por tudo isto, nota máxima.
Dentro das quatro linhas, o AVS derrotou o FC Porto, por 3-1.
- Bola Branca 18h15
- 08 mai, 2026
-