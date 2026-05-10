Silaidopoulos. “Jogo difícil, mas muito bonito de jogar”

O treinador do Rio Ave, Sotiris Silaidopoulos, promete uma equipa "muito focada e concentrada" frente ao Sporting, segunda-feira, na 33.ª jornada da I Liga, considerando que os vila-condenses terão de ser "inteligentes" para discutir o resultado.

"Será um jogo difícil, mas também muito bonito de jogar. O Sporting é uma equipa muito boa, uma equipa de topo, com muita fluidez no jogo, muita rotação e muitas combinações nas alas e nas zonas centrais", começou por dizer o técnico grego, na conferência de antevisão ao encontro.

Sotiris Silaidopoulos destacou ainda a necessidade de o Rio Ave estar preparado para contrariar a profundidade ofensiva dos leões.

"Vai ser um jogo em que teremos de estar muito focados e concentrados. Precisamos de defender as movimentações em profundidade do Sporting nas costas da defesa, que considero ser um dos seus melhores aspetos. E precisamos de ser inteligentes nesses momentos sem bola, mas também corajosos e confiantes quando tivermos a bola", afirmou.

Com a permanência já garantida, o treinador dos vila-condenses assegurou que a equipa continua motivada para enfrentar os últimos dois jogos do campeonato, frente ao Sporting e ao Casa Pia.

"O mais importante é fazermos duas boas exibições nesses jogos e tentarmos conquistar o máximo de pontos possíveis nos dois jogos. Não serão fáceis, mas esse é o nosso objetivo", referiu.

O técnico considerou ainda que o Rio Ave atravessa um momento de crescimento coletivo, salientando a evolução exibicional da equipa nos últimos meses.

"Acho que a nossa equipa mostrou uma boa evolução nestes últimos dois meses, dois meses e meio. E queremos continuar assim, no nosso estádio, no último jogo da época diante dos nossos adeptos, e deixá-los orgulhosos", frisou.

Apesar de o Rio Ave ainda não ter vencido nenhum dos chamados grandes esta temporada, Sotiris Silaidopoulos acredita que a equipa pode discutir o resultado nesta receção ao Sporting, desde que consiga apresentar-se na sua melhor versão.

"Não é fácil vencer uma grande equipa, mas a nossa vontade e mentalidade, quando jogamos contra equipas grandes, é sempre apresentar-nos ao melhor nível possível. Precisamos de estar na melhor versão de nós próprios, mentalmente, fisicamente e taticamente, e também ter alguma sorte", sustentou.

Ainda assim, o treinador considera que o facto de o Rio Ave já ter assegurado a permanência permite abordar o desafio com maior tranquilidade emocional.

"Talvez tenhamos o luxo de não jogar por pontos, mas jogamos por algo maior do que nós: o nosso orgulho. Tenho a certeza de que nestes dois jogos vamos competir como temos feito neste período", afirmou.

Questionado sobre o facto de o Sporting chegar a Vila do Conde pressionado pela luta pelo segundo lugar que dá acesso, pelo menos, às pré-elimnatórias da Liga dos Campeões, o técnico do Rio Ave rejeitou que tal tenha mudado a suas preparação para este jogo,

"As duas equipas têm muito a ganhar. Sei que o Sporting vai entrar muito agressivo desde o início para conquistar os três pontos. Mas, do nosso lado, estamos totalmente motivados. Jogamos por algo maior do que os pontos", reiterou.

Sotiris Silaidopoulos fez ainda um balanço positivo da temporada do Rio Ave, apesar das dificuldades enfrentadas ao longo da época, sobretudo após a saída de vários jogadores importantes em dezembro.

"Em dezembro perdemos seis jogadores do onze inicial e toda a gente percebe que isso não é fácil. Mas acho que toda a estrutura do clube fez um excelente trabalho. Agora vemos uma equipa que luta em todos os jogos, que joga bom futebol", destacou.

O treinador assumiu também vontade de permanecer no clube na próxima temporada.

"Já disse muitas vezes, estou muito feliz aqui. Sinto-me em casa e a minha vontade e desejo é continuar na próxima época", concluiu.

O Rio Ave, 12º classificado com 35 pontos, e apenas com Brandon Aguilera indisponível por lesão, recebe esta segunda-feira o Sporting, terceiro com 76, num jogo agendado para as 20h15, com arbitragem de João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto.