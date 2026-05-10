Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 08 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Sp. Braga

Vicens quer “ganhar o jogo” ao Benfica

10 mai, 2026 - 16:13 • Lusa

A partida entre Benfica e Sp. Braga está marcada para as 20h15 desta segunda-feira.

A+ / A-

O treinador Carlos Vicens admite que a equipa do Sp. Braga ficou abalada por falhar a final da Liga Europa, mas garante que os 'Guerreiros do Minho' vão ao recinto do Benfica jogar para ganhar, na 33ª jornada da I Liga.

Na quinta-feira, na Alemanha, o Sp. Braga foi eliminado nas meias-finais da Liga Europa pelo Friburgo (3-1), falhando a qualificação para a final da prova, num jogo em que ficou reduzido a 10 unidades logo aos sete minutos.

“A equipa ficou triste por não ter tido essa recompensa pela eliminatória que fez, estivemos realmente perto de o conseguir, a equipa sentiu-se capaz de ter chegado à final”, disse em conferência de imprensa.

Ao jogo 60 da temporada, Carlos Vicens explicou que vai fazer a gestão como tem feito ao longo da temporada.

“Já levámos uns dias a tratar de recuperar os jogadores, primeiro mentalmente, mostrar-lhes o orgulho que temos pelo que têm feito nesta temporada, apesar de não terem uma recompensa em forma de resultado no último jogo. Depois, temos a questão física, temos que gerir um pouco mais as cargas”, afirmou.

O técnico espanhol disse não temer um efeito negativo da eliminação da Liga Europa.

“Tudo o que tiver, a equipa vai dar. Vamos dar 100%, mas estes 100% não são iguais a semanas em que não tens viagens, jogos a meio da semana e um esforço coletivo grande depois de um jogo com menos um durante muito tempo, mas não vamos usar isso como desculpa. Vamos entrar para ganhar o jogo”, assegurou.

Os bracarenses ainda não confirmaram matematicamente o quarto lugar, mas basta-lhes um ponto para atingir esse objetivo e o Benfica luta pelo segundo lugar e precisa de ganhar, pelo que espera “um jogo mais difícil”.

Zalazar tem sido notícia na imprensa como sendo alvo do interesse de Benfica e Sporting, o que para o treinador “é normal” e “faz parte de ser um jogador de um clube grande como o Braga”.

“Quando competes a alto nível numa equipa com uma ideia clara de jogo, chamas a atenção e tens que gerir isso sendo jogador a esse nível o máximo de tempo possível. Afetado por isso? Não, sinto-o como ao outros afetado por não terem chegado à final [da Liga Europa]”, disse.

Ricardo Horta viajou para a Alemanha e até esteve no banco de suplentes, mas Carlos Vicens referiu que o papel do capitão foi mais de “dar apoio moral” do que verdadeiramente “estar disponível porque tinha passado pouco tempo” da lesão.

“Estou convencido de, com o Ricardo, havendo alguma possibilidade de participar, isso vai dar-se porque ele é um jogador que não quer perder um minuto de treino”, referiu, acrescentando que em relação aos outros lesionados nenhum deve recuperar para treinar, pelo que Niakaté, Barisic, Arrey-Mbi, Diego Rodrigues e Grillitsch serão baixas.

Sp. Braga, quarto classificado, com 57 pontos, e Benfica, segundo, com 76, defrontam-se a partir das 20h15 de segunda-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, jogo que será arbitrado por João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 08 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Foi inacreditável a explosão de alegria na praça". Como os jornalistas da Renascença viram há um ano a eleição de Leão XIV

Papa Leão XIV

"Foi inacreditável a explosão de alegria na praça". Como os jornalistas da Renascença viram há um ano a eleição de Leão XIV

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na África do Sul

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na Á(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleições

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleiçõ(...)