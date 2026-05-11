"Forever 20": Liverpool revela imagens do memorial em homenagem a Diogo Jota e André Silva

“O memorial celebra as suas vidas, o seu vínculo e o amor e respeito sentidos pelos familiares, colegas de equipa e adeptos de todo o mundo”, pode ler-se no site do Liverpool.

Esse lugar sagrado, acessível a todos que visitem Anfield, terá agora um memorial em homenagem aos irmãos que eram futebolistas do Liverpool e do Penafiel. O clube inglês partilhou esta segunda-feira imagens do memorial, que tem o título “Forever 20”. Ou seja, para sempre 20.

Não muito longe da estátua de Bob Paisley, o mítico treinador do Liverpool, está um pedaço de relva que se tornou especial. Por ali se colocam flores, camisolas, cachecóis e mensagens, por ali se convocam silêncios e pensamentos. Assim eram e ainda são feitas as homenagens e as rezas em memória de Diogo Jota e André Silva, os irmãos que perderam a vida num acidente de viação em julho.

Depois, a explicação para a forma do memorial que certamente terá por perto muitos renovados silêncios, suspiros e sentimentos superiores. “Ao centro, encontra-se uma escultura em forma de coração, em referência à icónica celebração do golo do Diogo. Visto de diferentes ângulos, o memorial revela ainda os números 20 e 30, que adornavam as costas das camisolas dos irmãos.”

Abaixo do “Forever 20” está um pedaço da canção que se ouvia nos estádios para honrar ou agradecer a Diogo Jota pelo seu futebol, golos e compromisso. Ainda hoje é cantada, ao minuto 20 dos jogos do Liverpool, pelos adeptos dos reds.

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Ainda não há data para a inauguração oficial do memorial. Segundo o clube, o memorial “estará sobre um pedestal de pedra com uma face de Granby Rock, gravado a laser com uma dedicatória aos dois irmãos, e incorporado no próprio pedestal estão muitas das homenagens físicas deixadas em Anfield”.

Diogo Jota e André Silva, então com 28 e 25 anos, morreram na madrugada de 3 de julho de 2025, num acidente de viação na A52, em Cernadilla, Zamora, Espanha.