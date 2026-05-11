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"Há seis anos que jogo com dores". Pizzi anuncia fim da carreira

11 mai, 2026 - 13:31 • Eduardo Soares da Silva

Médio de 36 anos venceu o campeonato português em quatro ocasiões pelo Benfica.

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O internacional português Pizzi, jogador do Estoril Praia, anunciou o final da carreira aos 36 anos de idade.

Num vídeo, o médio garante que "não foi uma decisão fácil", mas "infelizmente, há seis anos que jogo com dores intensas na anca e, apesar de ter feito vários tratamentos, esta é uma condição que me impede de ser o Pizzi que todos conheceram."

Pizzi somou um golo e cinco assistências pelo Estoril esta temporada. Antes, jogou no APOEL, SC Braga, Al Wahda e Basaksehir.

Notabilizou-se, principalmente, pelos oito anos no Benfica, em que venceu quatro vezes o campeonato nacional. Pelas águias marcou 94 golos e registou 92 assistências em 360 jogos disputados.

"Olho para trás e sinto-me um privilegiado por ter vivido momentos e sonhos que um dia pareciam impossíveis; por ter transformado esforços em conquistas e sacrifícios em momentos inesquecíveis. Por ter sentido o arrepio único de entrar em campo e ouvir um estádio inteiro a vibrar. A emoção de ouvir o hino e representar um clube ao peito. Por cada conquista levantada com orgulho. Por cada número alcançado que ficará para a história", acrescentou.

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