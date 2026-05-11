Sotiris Sylaidopoulos: "Um lindo jogo que foi destruído"

O treinador do Rio Ave, Sotiris Sylaidopoulos, critica duramente a arbitragem na goleada (4-1) sofrida na receção ao Sporting.

"Foi um lindo jogo que foi destruído. No primeiro golo não é penálti, na minha humilde opinião. E esse foi um momento chave no jogo", argumenta o treinador grego, em declarações à Sport TV, após a partida.



Análise: "Foi um lindo jogo que foi destruído. No primeiro golo não é penálti, na minha humilde opinião. E esse foi um momento chave no jogo. Porque há o cartão amarelo para o Petrasso e depois o segundo cartão amarelo. Mas não quero gastar muito tempo nisso. Começámos muito bem. Mostrámos coragem, mostrámos valentia, mostrámos que queríamos jogar frente a um adversário muito bom. Para mim, isso foi o mais importante. O que eu disse aos rapazes antes do jogo foi que queríamos jogar à nossa maneira. E fizemos isso muito bem na primeira metade. Houve alguns momentos, mesmo após o penálti, em que poderíamos ter marcado e o jogo teria sido totalmente diferente. E os erros indivíduos acontecem no jogo, especialmente contra uma equipa como o Sporting, que tem tanta qualidade. Pagas sempre os teus erros. Mas eu não me contento com a performance. Também queremos resultados. Nos últimos jogos, a equipa tem mostrado uma boa cara. Jogamos um bom futebol, estamos a gostar da forma como jogamos. E tenho a certeza de que, com o quão competitivos somos, e a forma como estamos a planear a próxima temporada, estou muito otimista."

Rio Ave reduzido a dez e depois nove jogadores: "Jogar com este tipo de equipas com dez homens é sempre difícil. O jogador extra que eles têm sobrecarrega. Ainda assim, o esforço estava lá. Tivemos alguns momentos no jogo em que o Sporting teve de se adaptar a nós. Mas, ainda assim, o resultado estava lá. São uma equipa muito experiente, conseguiram gerir muito bem. Mas vamos ficar com o positivo, vamos ficar com a forma como jogamos, vamos ficar com a mentalidade a forma como abordamos este tipo de jogos, contra este tipos de equipas. É o que eu quero ver da minha equipa e estou muito satisfeito com isso."

Evangelos Marinakis, dono do Rio Ave, esteve a ver o jogo: "Quando tens alguém como Evangelos Marinakis no estádio, é sempre positivo. Ele é um líder, é uma pessoa que tem muito respeito por todos nós. É sempre positivo e uma motivação extra para nós."

Diferença da segunda metade da época para a primeira: "Estabilidade. Estabilidade e confiança. Estabilidade e confiança que todos nós temos dentro do clube, da equipa, dos jogadores, do staff, das pessoas que trabalham por nós, dos adeptos. Foi um trabalho coletivo. Toda essa confiança, todos esses sentimentos que estavam ao nosso redor, na cidade e no centro de treinamento, foi o fator chave para recuperarmos. Nós nunca perdemos o nosso caminho, tivemos o nosso processo. E disse muitas vezes: não é fácil, quando ficas sem seis jogadores em dezembro, criar uma nova equipa e um novo estilo de jogo. Dou o crédito todo às pessoas em meu redor, aos jogadores e à direção. Confiança e estabilidade são palavras mágicas que podem dar ótimos resultados. E tenho certeza que a próxima temporada vai ser muito melhor, também, em termos de resultados."