Nota 2 para João Pinheiro. “Penálti por assinalar" a favor do Benfica

12 mai, 2026 - 00:29

Leia o resumo da análise de Tiago Antunes, VAR Bola Branca, no Benfica – Sp. Braga.

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Antunes, dá nota 2 a João Pinheiro, árbitro do Benfica – Sp. Braga, partida da jornada 33 da I Liga.

O especialista da Renascença considera que há um “penálti por assinalar” sobre Pavlidis. O árbitro acabou por assinalar uma falta anterior, falta essa que não é visível.

Da primeira parte há três lances a destacar pelo VAR Bola Branca: aos 3 minutos, golo anulado a Ivanovic, por 4 centímetros; aos 17 minutos, é pedida mão, mas a bola bate na cabeça de Lelo; aos 47 minutos, um defesa arsenalista chuta contra a própria mão, não há intenção e por isso não há grande penalidade.

Já na segunda parte, há mais um golo anulado ao Benfica, aos 64 minutos, a Pavlidis, por a bola ter saído na altura do cruzamento de Schjelderup.

Aos 72 minutos “lance cinzento”, mas na opinião do VAR Bola Branca fez bem ao não assinalar falta.

Aos 92 minutos, penálti bem assinalado depois de um pisão a Schjelderup. O pisão foi visto por VAR.

Por tudo isto, nota 2 para a equipa de arbitragem.

Dentro das quatro linhas, Benfica e Sp. Braga empataram 2-2.

