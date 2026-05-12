- Bola Branca 18h14
- 11 mai, 2026
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VAR Bola Branca
Nota 4 para João Gonçalves. "Penálti e expulsões bem decididos"
12 mai, 2026 - 00:22 • Redação
VAR Bola Branca destaca "arbitragem positiva" no Rio Ave 1-4 Sporting.
O VAR Bola Branca atribui Nota 4 ao trabalho de João Gonçalves e respetiva equipa de arbitragem no Rio Ave 1-4 Sporting, da jornada 33 da I Liga.
"Foi uma arbitragem positiva, João Gonçalves esteve sempre assertivo e bem nos lances nas áreas", avalia Tiago Rocha.
28 minutos: "Petrasso ao saltar para a bola para a cabecear, acaba por tocar com a mão no nariz de Suárez, mas é na impulsão. Não há falta."
34 minutos: "Aos 34 minutos, bem assinalado o penálti de Petrasso sobre Suárez. O defesa atinge e agarra o jogador do Sporting, penálti bem assinalado.
52 minutos: "É bem visível Petrasso a pisar Suárez numa zona sensível do pé. Cartão bem mostrado e como é o segundo, expulsão."
"Penálti assinalado aos 34 minutos ao Sporting foi uma boa decisão, assim como as duas expulsões de jogadores do Rio Ave por segundo cartão amarelo", conclui Tiago Rocha.
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