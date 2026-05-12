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VAR Bola Branca

Nota 4 para João Gonçalves. "Penálti e expulsões bem decididos"

12 mai, 2026 - 00:22 • Redação

VAR Bola Branca destaca "arbitragem positiva" no Rio Ave 1-4 Sporting.

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O VAR Bola Branca atribui Nota 4 ao trabalho de João Gonçalves e respetiva equipa de arbitragem no Rio Ave 1-4 Sporting, da jornada 33 da I Liga.

"Foi uma arbitragem positiva, João Gonçalves esteve sempre assertivo e bem nos lances nas áreas", avalia Tiago Rocha.

28 minutos: "Petrasso ao saltar para a bola para a cabecear, acaba por tocar com a mão no nariz de Suárez, mas é na impulsão. Não há falta."

34 minutos: "Aos 34 minutos, bem assinalado o penálti de Petrasso sobre Suárez. O defesa atinge e agarra o jogador do Sporting, penálti bem assinalado.

52 minutos: "É bem visível Petrasso a pisar Suárez numa zona sensível do pé. Cartão bem mostrado e como é o segundo, expulsão."

"Penálti assinalado aos 34 minutos ao Sporting foi uma boa decisão, assim como as duas expulsões de jogadores do Rio Ave por segundo cartão amarelo", conclui Tiago Rocha.

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