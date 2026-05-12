  • Bola Branca 18h14
  • 11 mai, 2026
I Liga

Última jornada joga-se integralmente no sábado

12 mai, 2026 - 00:45

Partidas disputadas em três blocos diferentes.

A 34ª e última jornada da I Liga vai disputar-se toda no sábado, dia 16, em três blocos.

Os jogos entre equipas sem objetivos classificativos disputam-se às 15h30, enquanto a luta pela permanência está marcada para as 18h00. Para as 20h30 está marcada a luta pelo segundo lugar e pelo 5º lugar.

34.ª JORNADA - SÁBADO, DIA 16

15h30

FC Porto-Santa Clara

Moreirense-AVS

18h00

Nacional-V. Guimarães

Sp. Braga-Estrela

Casa Pia-Rio Ave

Arouca-Tondela

20h30

Estoril-Benfica

Sporting-Gil Vicente

Famalicão-Alverca

