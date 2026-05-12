Última jornada joga-se integralmente no sábado
12 mai, 2026 - 00:45
Partidas disputadas em três blocos diferentes.
A 34ª e última jornada da I Liga vai disputar-se toda no sábado, dia 16, em três blocos.
Os jogos entre equipas sem objetivos classificativos disputam-se às 15h30, enquanto a luta pela permanência está marcada para as 18h00. Para as 20h30 está marcada a luta pelo segundo lugar e pelo 5º lugar.
34.ª JORNADA - SÁBADO, DIA 16
15h30
FC Porto-Santa Clara
Moreirense-AVS
18h00
Nacional-V. Guimarães
Sp. Braga-Estrela
Casa Pia-Rio Ave
Arouca-Tondela
20h30
Estoril-Benfica
Sporting-Gil Vicente
Famalicão-Alverca
