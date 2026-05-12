Vicens. "Esforço tremendo para aguentar as investidas do Benfica"

O treinador do Sp. Braga, Carlos Vicens, elogia o esforço dos seus jogadores perante um Benfica difícil.

"Um jogo difícil contra um adversário que nos complicou a vida até final. Eles obviamente tinham de ganhar, mas nós também, para conseguir fechar o quanto antes o 4º lugar e não depender de uma última jornada que pode ter tudo. A equipa fez um esforço tremendo. Estamos a chegar ao final da temporada no limite da energia. A equipa hoje fez um esforço tremendo para aguentar as investidas do Benfica. Teve também personalidade para ter bola, controlar, atacar e tentar ir para a frente. O que destaco é o esforço do grupo, que continuou a ser sólido e competitivo, difícil para os rivais defrontarem. Hoje jogamos com uma equipa que nos colocou dificuldades, que esteve perto de marcar muitos golos. Há que dar mérito à equipa, pois juntou-se e sobreviveu como equipa. Conseguimos o ponto que nos dava o 4º lugar. Estamos duplamente contentes, especialmente pelo esforço, muitos jogos. Há que dar os parabéns à equipa pelo que fez"

Reforço no meio-campo

"Tentámos sempre controlar o meio, para ter armas depois para progredir e chegar à área com perigo. O Fran [Navarro] também faz parte do plano, o Gabri dá velocidade e drible. O Fran tinha vindo de uma lesão, jogou 20 minutos no último jogo e hoje estava bem. Apostámos no Gabri e depois o Mario [Dorgeles] era alternativa. Estou contente pelo esforço. Comprometeu-se e acabou o jogo sem recaída".

Zalazar

"No primeiro treino pós Friburgo, no sábado, chegou com um processo febril. Tivemos de injetar penicilina, dar antibiótico. Ficou com a equipa, mas mandamos para casa. Ontem treinou, mas não vinha com um corpo a 100%. Como vinha de uma lesão, com minutos recentes, havia risco. Se o corpo na estar bem, ter recaída numa lesão nos isquiotibiais, optámos por sair depois para ajudar. Esteve comprometido, correu e lutou como todos”

Benfica e Sp. Braga empataram 2-2 em partida da jornada 33 da I Liga.