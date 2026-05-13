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Godinho e Nogueira arbitram jogos do segundo lugar na última jornada I Liga

13 mai, 2026 - 19:55 • Inês Braga Sampaio

Sporting e Benfica disputam acesso à Liga dos Campeões. João Gonçalves é o escolhido para dirigir o FC Porto-Santa Clara, jogo de consagração dos novos campeões nacionais.

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Luís Godinho e Miguel Nogueira são os árbitros nomeados para o Sporting-Gil Vicente e o Estoril-Benfica, jogos da última jornada da I Liga que vão decidir o segundo lugar e o acesso à Liga dos Campeões.

Em Alvalade, Godinho terá como assistentes Rui Teixeira e Pedro Mota, e o quarto árbitro será Bruno Vieira. O videoárbitro (VAR) será Luís Ferreira, com o apoio de Valdemar Maia.

Na Amoreira, Nogueira contará com os auxiliares Paulo Brás e Nuno Pires, mais o quarto árbitro Gonçalo Neves. O VAR será Rui Costa, com Pedro Ribeiro como assistente.

Nota, ainda, para o jogo de entrega da taça de campeão nacional ao FC Porto. No Dragão, no jogo entre os dragões e o Santa Clara, estará João Gonçalves, além de João Bento no VAR.

Os jogos da última jornada do campeonato estão todos marcados para sábado: Moreirense-AVS e FC Porto-Santa Clara às 15h30; Nacional-Vitória, Casa Pia-Rio Ave, Arouca-Tondela e Braga-Estrela às 18h00; e Famalicão-Alverca, Sporting-Gil Vicente e Estoril-Benfica às 20h30.

Lista de nomeações

Moreirense FC-AVS
Árbitro: Sérgio Guelho
Assistentes: Hugo Santos e Alexandre Ferreira
4.º árbitro: Tiago Sá
VAR: Rui Silva
AVAR: Álvaro Mesquita

FC Porto-CD Santa Clara
Árbitro: João Gonçalves
Assistentes: João Bessa Silva e Miguel Martins
4.º árbitro: Diogo Araújo
VAR: João Bento
AVAR: Pedro Sousa

CD Nacional-Vitória SC
Árbitro: Ricardo Baixinho
Assistentes: Ricardo Carreira e Diogo Pereira
4.º árbitro: Flávio Lima
VAR: João Malheiro Pinto
AVAR: Rui Cidade

Casa Pia AC-Rio Ave FC
Árbitro: Hélder Malheiro
Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Ribeiro
4.º árbitro: Flávio Duarte
VAR: Tiago Martins
AVAR: Cátia Tavares

FC Arouca-CD Tondela
Árbitro: António Nobre
Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira
4.º árbitro: Rui Lima
VAR: Manuel Oliveira
AVAR: Fábio Silva

SC Braga-CF Estrela
Árbitro: Gustavo Correia
Assistentes: Inácio Pereira e André Dias
4.º árbitro: Vítor Lopes
VAR: Pedro Ferreira
AVAR: Leonel Ferreira

Estoril Praia-SL Benfica
Árbitro: Miguel Nogueira
Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires
4.º árbitro: Gonçalo Neves
VAR: Rui Costa
AVAR: Pedro Ribeiro

Sporting CP-Gil Vicente FC
Árbitro: Luís Godinho
Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota
4.º árbitro: Bruno Vieira
VAR: Luís Ferreira
AVAR: Valdemar Maia

FC Famalicão-FC Alverca
Árbitro: Cláudio Pereira
Assistentes: Sérgio Jesus e Tiago Costa
4.º árbitro: Fábio Melo
VAR: Ricardo Moreira
AVAR: Ricardo Luz

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