Godinho e Nogueira arbitram jogos do segundo lugar na última jornada I Liga

Luís Godinho e Miguel Nogueira são os árbitros nomeados para o Sporting-Gil Vicente e o Estoril-Benfica, jogos da última jornada da I Liga que vão decidir o segundo lugar e o acesso à Liga dos Campeões.

Em Alvalade, Godinho terá como assistentes Rui Teixeira e Pedro Mota, e o quarto árbitro será Bruno Vieira. O videoárbitro (VAR) será Luís Ferreira, com o apoio de Valdemar Maia.

Na Amoreira, Nogueira contará com os auxiliares Paulo Brás e Nuno Pires, mais o quarto árbitro Gonçalo Neves. O VAR será Rui Costa, com Pedro Ribeiro como assistente.

Nota, ainda, para o jogo de entrega da taça de campeão nacional ao FC Porto. No Dragão, no jogo entre os dragões e o Santa Clara, estará João Gonçalves, além de João Bento no VAR.

Os jogos da última jornada do campeonato estão todos marcados para sábado: Moreirense-AVS e FC Porto-Santa Clara às 15h30; Nacional-Vitória, Casa Pia-Rio Ave, Arouca-Tondela e Braga-Estrela às 18h00; e Famalicão-Alverca, Sporting-Gil Vicente e Estoril-Benfica às 20h30.

Lista de nomeações

Moreirense FC-AVS

Árbitro: Sérgio Guelho

Assistentes: Hugo Santos e Alexandre Ferreira

4.º árbitro: Tiago Sá

VAR: Rui Silva

AVAR: Álvaro Mesquita

FC Porto-CD Santa Clara

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: João Bessa Silva e Miguel Martins

4.º árbitro: Diogo Araújo

VAR: João Bento

AVAR: Pedro Sousa

CD Nacional-Vitória SC

Árbitro: Ricardo Baixinho

Assistentes: Ricardo Carreira e Diogo Pereira

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: João Malheiro Pinto

AVAR: Rui Cidade

Casa Pia AC-Rio Ave FC

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Flávio Duarte

VAR: Tiago Martins

AVAR: Cátia Tavares

FC Arouca-CD Tondela

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Fábio Silva

SC Braga-CF Estrela

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Inácio Pereira e André Dias

4.º árbitro: Vítor Lopes

VAR: Pedro Ferreira

AVAR: Leonel Ferreira

Estoril Praia-SL Benfica

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires

4.º árbitro: Gonçalo Neves

VAR: Rui Costa

AVAR: Pedro Ribeiro

Sporting CP-Gil Vicente FC

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota

4.º árbitro: Bruno Vieira

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Valdemar Maia

FC Famalicão-FC Alverca

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: Sérgio Jesus e Tiago Costa

4.º árbitro: Fábio Melo

VAR: Ricardo Moreira

AVAR: Ricardo Luz