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Álvaro Pacheco suspenso por 30 dias

14 mai, 2026 - 20:24 • Lusa

Em causa o comportamento no final da partida contra o Tondela para a I Liga.

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O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) suspendeu por 30 dias o treinador do Casa Pia, Álvaro Pacheco, por “lesão à honra e da reputação de denúncia caluniosa”, após o jogo com o Tondela.

Segundo o mapa de castigos hoje revelado, o treinador, que foi ainda multado em 3.900 euros, “dirigiu-se de forma rápida e agressiva agarrando o braço do árbitro forçando o mesmo a parar para lhe dirigir as seguintes palavras”: ‘Eu tenho família e filhos em casa, isto foi uma vergonha, foi um roubo’.

O jogo com os tondelenses, da 32ª e antepenúltima jornada da I Liga, terminou com o triunfo dos beirões (1-0).

Assim, o experiente técnico, de 54 anos, vai falhar a derradeira ronda do campeonato, que irá opor os ‘gansos’, que ocupam a 16.ª posição da prova, com 29 pontos, os mesmos do Estrela da Amadora (15º) e mais um do que o Tondela (17º), ao Rio Ave, em Rio Maior, no sábado, a partir das 18h00.

Caso o emblema casapiano mantenha o lugar e garanta a presença no play-off de permanência, contra o terceiro classificado da II Liga, Álvaro Pacheco estará igualmente ausente.

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