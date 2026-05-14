Gil Lameiras e a última jornada do Vitória. "Queremos acabar da melhor forma, a ganhar"

O treinador Gil Lameiras afirmou esta quinta-feira que os seus jogadores devem estar à altura da "exigência" de representar o Vitória de Guimarães, na visita ao Nacional, para a 34.ª e última jornada da I Liga.

Oitava classificada, com 42 pontos, a equipa vimaranense tem apenas a hipótese de ultrapassar o vizinho Moreirense, sétimo, na última ronda da competição, mas o técnico, de 32 anos, afirmou que os seus pupilos têm de se apresentar no Estádio da Madeira, no Funchal, para realizar uma boa exibição e tentar ganhar.

"Queremos acabar bem, da melhor forma, a ganhar, como o clube exige, se possível com uma exibição boa. Queremos terminar uma época de grandes conquistas e de momentos de alguma frustração. (...) No clube que representamos, a exigência tem de ser sempre máxima, a responsabilidade tem de ser sempre máxima", disse, na antevisão ao encontro.

Independentemente de o clube minhoto estar afastado do objetivo definido no começo da temporada, o apuramento para as provas da UEFA, o timoneiro realçou que o encontro de sábado se reveste de "exigência elevadíssima", frente a um adversário que ocupa a 14ª posição, com 31 pontos, e que quer assegurar a permanência no escalão maior.

Há dois meses no comando da formação principal do Vitória, após pouco mais de época e meia ao serviço da equipa B, Gil Lameiras crê que, desde março, foi possível "valorizar alguns ativos do clube" e tornar o coletivo "mais dominador" em campo, a "consentir menos oportunidades aos adversários", embora longe da "perfeição" almejada.

O treinador natural de Fafe reconhece que o conjunto vimaranense foi inconstante ao longo da época 2025/26, com "altos", como a conquista da Taça da Liga, e "baixos", como a goleada sofrida na 32.ª jornada, em Alvalade, perante o Sporting (5-1), após quatro jogos com 10 pontos somados em 12 possíveis.

"Nada faria prever o resultado que tivemos no Sporting. Neste jogo [com o Casa Pia], a equipa não esteve mal, mas também não esteve no topo. Houve algum azar no jogo (derrota por 1-0). Voltaram um bocadinho os 'fantasmas' e a instabilidade ao longo do ano", disse.

Embora os jogadores se tenham "esforçado para exibições em crescendo", o técnico reconheceu que a realidade "nem sempre foi de acordo com as expetativas" e que o Vitória poderia "apresentar um futebol coletivo melhor".

Questionado sobre as eventuais ausências do médio Diogo Sousa e do extremo Noah Saviolo, face à possibilidade de serem transferidos no mercado de verão prestes a começar, o treinador limitou-se a dizer que "tudo o que tem a ver com mercado" está entregue à administração da SAD.

O Vitória de Guimarães, oitavo classificado da I Liga portuguesa, com 42 pontos, visita o Nacional, 14º, com 31, em desafio da 34ª e última jornada, agendado para sábado, às 18h00, no Estádio da Madeira, no Funchal, com arbitragem de Ricardo Baixinho, da associação de Lisboa.