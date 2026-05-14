- Bola Branca 18h16
- 14 mai, 2026
-
Em Destaque
I Liga
Gonçalo Paciência renova com o Santa Clara
14 mai, 2026 - 21:15 • Lusa
Internacional português chegou em janeiro e vai agora ficar mais duas temporadas.
O avançado Gonçalo Paciência renovou contrato com o Santa Clara até 2028.
O internacional português vai continuar nos Açores, depois de ter chegado al clube em janeiro.
Até agora, o atleta marcou três golos em 12 partidas. Curiosamente fez golos a Benfica, Sporting e Sp. Braga.
Gonçalo Paciência mostra-se “muito feliz por continuar a representar esta região e este clube por mais dois anos”. “Quero agradecer todo o carinho que tenho recebido desde que cheguei. Sinto-me muito bem aqui e motivado para continuar a dar o meu melhor pelo Santa Clara”.
- Bola Branca 18h16
- 14 mai, 2026
-
Comentários