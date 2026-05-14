I Liga

Gonçalo Paciência renova com o Santa Clara

14 mai, 2026 - 21:15 • Lusa

Internacional português chegou em janeiro e vai agora ficar mais duas temporadas.

O avançado Gonçalo Paciência renovou contrato com o Santa Clara até 2028.

O internacional português vai continuar nos Açores, depois de ter chegado al clube em janeiro.

Até agora, o atleta marcou três golos em 12 partidas. Curiosamente fez golos a Benfica, Sporting e Sp. Braga.

Gonçalo Paciência mostra-se “muito feliz por continuar a representar esta região e este clube por mais dois anos”. “Quero agradecer todo o carinho que tenho recebido desde que cheguei. Sinto-me muito bem aqui e motivado para continuar a dar o meu melhor pelo Santa Clara”.

