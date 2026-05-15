Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 15 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futebol

Boavista chega a acordo com principal credor para salvar estádio

15 mai, 2026 - 20:20 • Lusa

Clube informou formalmente o tribunal competente e requereu a anulação do leilão do património.

A+ / A-

A direção do Boavista anunciou ter chegado a acordo com a espanhola Sacyr, principal credora no processo de insolvência do clube, para a aquisição do respetivo crédito, tendo requerido a anulação do leilão do património.

Em comunicado, a direção axadrezada refere que o entendimento, alcançado "no âmbito do processo de recuperação do clube", prevê a aquisição do crédito detido pela empresa espanhola Sacyr, principal credora no processo de insolvência, numa operação realizada "em estreita colaboração com parceiros estratégicos comprometidos com a viabilização e recuperação do Boavista".

Segundo o Boavista, o acordo representa "um passo determinante" na recuperação financeira e institucional do clube, criando condições para assegurar a estabilidade, preservar o património e avançar com o plano de recuperação.

Na sequência deste entendimento, o clube informou formalmente o tribunal competente e requereu a anulação do leilão do património, bem como a convocação de uma assembleia de credores para apreciação e votação da possibilidade de apresentação de um plano de recuperação.

A direção considera tratar-se de "um momento de viragem" para o Boavista, defendendo que, com a estabilização do processo, ficarão reunidas as condições para que os sócios, através dos órgãos democraticamente eleitos, possam "voltar a assumir plenamente o controlo do destino do clube, reforçando uma visão orientada para o futuro, para a recuperação da sua estabilidade e para a reafirmação do Boavista como um dos pilares históricos do desporto português".

Este entendimento surge apenas três dias depois de o Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia ter rejeitado o pedido de impugnação da venda do património imobiliário do clube, submetido pela direção do Boavista.

Apesar de aquele tribunal ter decidido manter o leilão, fontes do clube confirmaram à Lusa, na quarta-feira, que a decisão obrigava a mudanças no curso do leilão, que decorre até quarta-feira sob intermediação da Leilosoc.

A alienação do Estádio do Bessa, no Porto, e do seu complexo desportivo -- por valor base global de 37,9 milhões de euros (ME) - decorre no âmbito do processo de insolvência do clube, cuja liquidação foi aprovada em setembro de 2025, após a acumulação de dívidas superiores a 150 ME.

Em paralelo, o mesmo tribunal decretou esta semana a liquidação da SAD 'axadrezada', com efeitos a partir de 31 de maio, após a retirada do plano de recuperação da votação pelo administrador da insolvência, decisão que poderá ainda ser revertida caso surjam novos investidores até essa data.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 15 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Há veados bêbedos nas estradas

Há veados bêbedos nas estradas

Mais um pezinho de dança: político húngaro volta a "roubar a cena" na tomada de posse de Magyar como primeiro-ministro

Mais um pezinho de dança: político húngaro volta a "ro(...)

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?