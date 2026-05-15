Custódio deixa Alverca no final da temporada: "Circunstâncias incompatíveis com os meus princípios"

15 mai, 2026 - 14:50 • Redação

O treinador despede-se do clube ribatejano frente ao Famalicão depois de confirmar a manutenção.

O treinador do Alverca, Custódio Castro, vai deixar o comando do clube ribatejano no final da temporada. O técnico anunciou a decisão na conferência de imprensa de antevisão da partida frente ao Famalicão.

"Adorámos trabalhar no Alverca. Não existe interesse de outros clubes. Creio que devemos manter o respeito e a elevação, vejo as notícias que vão saindo e não aceito mentiras. Houve um pedido da minha parte, dadas algumas circunstâncias incompatíveis com os meus princípios" admitiu.

O técnico expressou ainda a sua gratidão para com o conjunto ribatejano e mostrou-se satisfeito com o desfecho da temporada: "Estou muito grato ao Alverca pela oportunidade que me deu. Fiz tudo, quando se calhar ninguém acreditava na manutenção. Ia para casa a repetir, muitas das vezes sozinho, que íamos conseguir. Conseguimo-lo".

Custódio liderou a equipa recém-promovida à manutenção na I Liga, algo que não acontecia há 25 anos. A equipa ribatejana soma 39 pontos e entra na derradeira jornada do campeonato na 11.ª posição.

O Alverca defronta o Famalicão, 5.º classificado, este sábado pelas 20h30.

