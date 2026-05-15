Debast e Lukebakio convocados pela Bélgica para o Mundial

A Bélgica anunciou esta sexta-feira os 26 convocados para o Mundial 2026. Entre os eleitos estão Zeno Debast, defesa do Sporting, e Dodi Lukebakio, extremo do Benfica.

Ambos os jogadores tiveram épocas marcadas por problemas físicos, mas mereceram a confiança do selecionador Rudi Garcia.

Na lista estão ainda os ex-Benfica Axel Witsel (Girona) e Diego Moreira (Estrasburgo).

A convocatória inclui também os grandes nomes da geração de ouro da Bélgica. Courtois, De Bruyne e Lukaku voltam a marcar presença num Mundial, juntamente a Matías Fernandez-Pardo, jovem de 21 anos que se estreia na seleção.

Openda e Mika Godts são os grandes ausentes dos belgas, ambos por opção técnica.

Na conferência de imprensa Rudi Garcia justificou as escolhas: "Era necessário continuar com um grupo que teve desempenho na seleção, mas também era importante convocar aqueles que tiveram desempenho no clube. Era necessário ter em conta a complementaridade do grupo. O equilíbrio entre a experiência e a juventude. O equilíbrio entre as posições", referiu.

A Bélgica integra o Grupo G do Mundial e tem como adversários Irão, Egito e Nova Zelândia.