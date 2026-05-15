Fofana, Diomande e Konan convocados pela Costa do Marfim para o Mundial

A seleção da Costa do Marfim anunciou, esta sexta-feira, os 26 convocados para o Mundial. Seko Fofana, do FC Porto, Ousmane Diomande, do Sporting, e Ghislain Konan, do Gil Vicente, estão entre os eleitos do selecionador Emerse Faé.

É a primeira participação dos costa-marfinenses desde o Mundial 2014, no Brasil. Neste interregno foram campeões da Taça das Nações Africanas em duas ocasiões, em 2015, na Guiné Equatorial, e em 2023 em casa.

Fofana, de 31 anos, chegou ao FC Porto em janeiro, emprestado pelo Rennes. Marcou três golos em 18 utilizações e festejou o título de campeão nacional.

O médio soma 32 internacionalizações e vai para o terceiro torneio pela seleção depois de ter estado na CAN 2023 e 25.

Diomande, de 22 anos, viveu uma época de menor fulgor no Sporting, marcada por problemas físicos. Esteve na CAN deste ano, apesar de não ter sido figura central devido a lesão.

De todos os jogadores que alinham em Portugal, o mais experiente na seleção é o lateral Ghislain Konan, do Gil Vicente. O ala de 30 anos soma 53 internacionalizações e relançou carreira em Barcelos. Esteve nas últimas três edições da CAN.

A seleção da Costa do Marfim integra o grupo E do Mundial, juntamente com Alemanha, Equador e Curaçau.