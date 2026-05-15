Petit e o Porto-Santa Clara: "Eles têm a festa deles, mas nós não queremos ir para a festa"

O treinador Petit garantiu esta sexta-feira que o Santa Clara “não quer ir para a festa” do título do FC Porto e prometeu uma equipa com vontade de vencer a partida da última jornada da I Liga de futebol. “O nosso pensamento é sempre pela vitória, sabendo que vamos defrontar o campeão. Têm a festa deles, mas nós não queremos ir para a festa, mas sim jogar o jogo pelo jogo, sabendo que vai ser um jogo difícil, mas queremos acabar bem a época”, afirmou o treinador, na sala de imprensa do Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da deslocação ao Estádio do Dragão, no Porto, para a 34.ª e última jornada do campeonato. Acha que sabe tudo sobre o treinador do FC Porto? Ouça o podcast O Código Farioli O treinador do Santa Clara fez questão de “dar os parabéns” ao adversário pela conquista do título, considerando os ‘dragões’ como os “justos vencedores” por terem sido a “equipa mais regular”.

Petit garantiu, contudo, que o Santa Clara “vai com o intuito de fazer um bom resultado”, apesar de já ter a manutenção assegurada. “A motivação está sempre presente. Jogar num estádio cheio, contra o atual campeão, todos os jogadores vão querer jogar”, realçou. O treinador alertou que o FC Porto vai “querer dar uma reação ao último resultado negativo” diante o AVS (derrota por 3-1) e apelou aos jogadores para terem “personalidade” no próximo encontro. “Esperamos um FC Porto à sua imagem durante a época toda. Uma equipa com intensidade e processos bem definidos, independentemente de jogar A,B ou C. Temos de estar preparados”. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Na última conferência de imprensa da época no estádio de São Miguel, Petit fez um “balanço positivo” no trabalho no Santa Clara, reconhecendo que foram “três meses desgastantes” e um "desafio difícil".