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- 15 mai, 2026
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Futebol Nacional
Petit e o Porto-Santa Clara: "Eles têm a festa deles, mas nós não queremos ir para a festa"
15 mai, 2026 - 16:33 • Lusa
O Santa Clara, 12.º classificado com 36 pontos, vai defrontar o FC Porto, primeiro e já campeão nacional com 85, no sábado, às 15:30, no Estádio do Dragão, com arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.
O treinador Petit garantiu esta sexta-feira que o Santa Clara “não quer ir para a festa” do título do FC Porto e prometeu uma equipa com vontade de vencer a partida da última jornada da I Liga de futebol.
“O nosso pensamento é sempre pela vitória, sabendo que vamos defrontar o campeão. Têm a festa deles, mas nós não queremos ir para a festa, mas sim jogar o jogo pelo jogo, sabendo que vai ser um jogo difícil, mas queremos acabar bem a época”, afirmou o treinador, na sala de imprensa do Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da deslocação ao Estádio do Dragão, no Porto, para a 34.ª e última jornada do campeonato.
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O treinador do Santa Clara fez questão de “dar os parabéns” ao adversário pela conquista do título, considerando os ‘dragões’ como os “justos vencedores” por terem sido a “equipa mais regular”.
Petit garantiu, contudo, que o Santa Clara “vai com o intuito de fazer um bom resultado”, apesar de já ter a manutenção assegurada.
“A motivação está sempre presente. Jogar num estádio cheio, contra o atual campeão, todos os jogadores vão querer jogar”, realçou.
O treinador alertou que o FC Porto vai “querer dar uma reação ao último resultado negativo” diante o AVS (derrota por 3-1) e apelou aos jogadores para terem “personalidade” no próximo encontro.
“Esperamos um FC Porto à sua imagem durante a época toda. Uma equipa com intensidade e processos bem definidos, independentemente de jogar A,B ou C. Temos de estar preparados”.
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Na última conferência de imprensa da época no estádio de São Miguel, Petit fez um “balanço positivo” no trabalho no Santa Clara, reconhecendo que foram “três meses desgastantes” e um "desafio difícil".
O treinador destacou a evolução da equipa que sob as suas ordens somou cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas em 13 jogos, tendo derrotado o Nacional na jornada passada (2-0).
“Quando chegamos cá, sem jogar, [a equipa] já estava a cair para o play-off. A equipa conseguiu ir aos poucos entrosando-se, sabendo aquilo que nós queríamos, com o nosso punho, mudando um sistema de jogo que já estava há dois anos e meio para um sistema diferente, dando estímulos diferentes aos jogadores”, destacou.
Petit adiantou que “alguns” dos elementos do atual plantel vão ser a “base para a próxima época”, mas fixou o objetivo de construir uma “equipa diferente, com sangue novo e ambição”, para que seja possível “projetar juventude e valorizar ativos” na temporada 2026/27.
O Santa Clara, 12.º classificado com 36 pontos, vai defrontar o FC Porto, primeiro e já campeão nacional com 85, no sábado, às 15:30, no Estádio do Dragão, com arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.
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