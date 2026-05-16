Académico de Viseu volta à I Liga 37 anos depois
16 mai, 2026 - 13:26 • João Carlos Malta
O Académico de Viseu subiu à I Liga, mesmo empatando com o Sporting B na última jornada da Liga 2.
O Académico de Viseu está de volta ao convívio com os grandes do futebol português. Os viseenses garantiram a subida esta manhã, depois de um jogo com o Sporting B que terminou empatado a zero.
O regresso ao convívio com os grandes acontece 37 anos depois da última passagem pelo principal escalão do futebol português.
A vantagem no confronto com o Torreense, o outro candidato à promoção, acabou por se revelar fundamental para os comandados de Sérgio Fonseca, que com o nulo seguraram o segundo lugar.
O Marítimo já se tinha sagrado campeão da 2ª Liga.
A festa foi grande em Viseu, mas o jogo, no entanto, não foi isento de sustos. Já o Torrense iá disputar o play-off de acesso à 1ª Liga com o antepenúltimo do campeonato principal do futebol português.
André Clóvis, avançado brasileiro, foi a grande figura desta caminhada dos viseenses com 26 golos apontados.
