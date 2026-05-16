Depois de drama tardio, Casa Pia cai para o play-off. Tondela despromovido
16 mai, 2026 - 20:16 • Hugo Tavares da Silva
Casa Pia empatou em casa com o Rio Ave e viu o Estrela da Amadora salvar-se depois de marcar aos 90´+6 na Pedreira, em Braga. Tondela perdeu em Arouca, por 1-3.
O Casa Pia empatou em casa contra o Rio Ave e teve de esperar alguns minutos para conhecer o seu destino. É que o Estrela da Amadora estava a perder em Braga e isso permitia a salvação dos casapianos. Porém, aos 90’+6 o defesa Lekovic bisou para o Estrela e empurrou o Casa Pia para o play-off.
A equipa de Pina Manique vai assim defrontar no play-off o Torreense, que este sábado bateu o Vizela, por 4-0, mas que viu o Académico de Viseu empatar em casa com o Sporting B e assim carimbar o regresso à 1ª Divisão 37 anos depois.
O Casa Pia, treinado por Álvaro Pacheco, termina a Liga na 16ª posição com 16 derrotas e 12 empates em 34 jornadas, somando apenas seis vitórias. Os 30 pontos foram insuficientes para a manutenção na Liga, para já. O Estrela, com o empate depois da hora em Braga, terminou o campeonato com os mesmos 30 pontos, mas ganhando no confronto direto.
Já a derrota do Tondela no campo do Arouca, por 3-1, sentenciou o pior cenário: a descida de divisão. O golo dos visitantes foi marcado por Rony Lopes, enquanto os da casa foram assinados por Taichi Fukui, Alfonso Trezza e Lee Hyun-Ju.
A equipa treinada por Gonçalo Feio precisava de vencer para colocar em apuros Casa ou Pia ou Estrela da Amadora. O Tondela somou 18 derrotas e 10 empates em 34 jornadas, acabando a Liga com 29 pontos, mais sete do que o já despromovido AFS e apenas a dois da salvação.
