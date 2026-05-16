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- 15 mai, 2026
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I Liga
Estrela salva-se no último suspiro. Nacional cumpre e confirma manutenção
16 mai, 2026 - 20:28 • Inês Braga Sampaio
Amadorenses sofreram um golo do Braga aos 90 minutos que os atirava para o play-off, mas conseguiram empatar e salvar-se, num final frenético, que condenou o Casa Pia. Já os madeirenses não deixaram créditos por mãos alheias.
O Estrela da Amadora e o Nacional da Madeira vão continuar na I Liga, na próxima temporada, depois de um fim de tarde tranquilo para os madeirenses, mas impróprio para cardíacos no caso dos gansos.
O central Stefan Lekovic foi o herói da manutenção para o Estrela, ao bisar no empate, a dois golos, no terreno do Sporting de Braga.
O primeiro golo surgiu logo aos seis minutos do encontro, na sequência de um livre cobrado por Ianis Stoica. Confusão na área, a bola sobrou para Lekovic e o sérvio rematou para o fundo das redes.
Dez minutos depois, contudo, Gabri Martínez empatou. João Moutinho disparou de fora da área, Renan fez uma defesa incompleta e o espanhol caçou a bola deserta e, de cabeça, atirou-a para o golo.
O Estrela roía as unhas: o empate servia com a conjuntura de resultados que se verificava, contudo, uma mudança podia atirar a equipa da Amadora para o lugar de play-off ou até para a descida direta.
Os receios dos adeptos do Estrela confirmaram-se ao minuto 90. Luan Patrick derrubou Leonardo Lelo e, após análise do VAR, o árbitro apontou para a marca dos 11 metros. Chamado a bater a grande penalidade, Pau Victor não perdoou e atirou os tricolores para o lugar de play-off.
Porém, o Estrela ainda tinha mais um trunfo na manga. Ou melhor: o mesmo do arranque da partida, que ainda tinha uma barra de bateria. Aos 96 minutos, numa jogada de insistência, Jovane Cabral assistiu Lekovic, que, com o peso da descida sobre os ombros, sacudiu-o e salvou o Estrela.
Nacional cumpre frente ao Vitória
O Estrela da Amadora salvou-se e atirou o Casa Pia para o play-off. Um lugar abaixo, o Tondela despediu-se mesmo da I Liga. Quem teve uma tarde bastante mais tranquila foi o Nacional, que não deixou créditos por mãos alheias e fez o que lhe competia diante do Vitória de Guimarães.
Chuchu Ramírez foi protagonista, como de costume, e deu a vitória, por 2-0, aos homens de Tiago Margarido com um bis, aos 69 e 86 minutos.
Contas feitas, Estrela da Amadora termia o campeonato em 15º, com 30 pontos, os mesmos do Casa Pia, que vai ao play-off, mas vantagem no confronto direto, o que lhe garante a manutenção. O Nacional é 14º, com 34 pontos, o que significa que deixou o perigo a quatro pontos.
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