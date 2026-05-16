Estrela salva-se no último suspiro. Nacional cumpre e confirma manutenção

O Estrela da Amadora e o Nacional da Madeira vão continuar na I Liga, na próxima temporada, depois de um fim de tarde tranquilo para os madeirenses, mas impróprio para cardíacos no caso dos gansos.

O central Stefan Lekovic foi o herói da manutenção para o Estrela, ao bisar no empate, a dois golos, no terreno do Sporting de Braga.

O primeiro golo surgiu logo aos seis minutos do encontro, na sequência de um livre cobrado por Ianis Stoica. Confusão na área, a bola sobrou para Lekovic e o sérvio rematou para o fundo das redes.

Dez minutos depois, contudo, Gabri Martínez empatou. João Moutinho disparou de fora da área, Renan fez uma defesa incompleta e o espanhol caçou a bola deserta e, de cabeça, atirou-a para o golo.

O Estrela roía as unhas: o empate servia com a conjuntura de resultados que se verificava, contudo, uma mudança podia atirar a equipa da Amadora para o lugar de play-off ou até para a descida direta.

Os receios dos adeptos do Estrela confirmaram-se ao minuto 90. Luan Patrick derrubou Leonardo Lelo e, após análise do VAR, o árbitro apontou para a marca dos 11 metros. Chamado a bater a grande penalidade, Pau Victor não perdoou e atirou os tricolores para o lugar de play-off.

Porém, o Estrela ainda tinha mais um trunfo na manga. Ou melhor: o mesmo do arranque da partida, que ainda tinha uma barra de bateria. Aos 96 minutos, numa jogada de insistência, Jovane Cabral assistiu Lekovic, que, com o peso da descida sobre os ombros, sacudiu-o e salvou o Estrela.