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Moreirense e AVS empatam sem golos

16 mai, 2026 - 19:00 • Lusa

Duas equipas já tinham a vida resolvida antes da última jornada do campeonato.

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O Moreirense e o AVS concluíram a participação na edição 2025/26 da I Liga portuguesa de futebol com um empate sem golos (0-0), num encontro da 34ª jornada que melhorou da primeira para a segunda parte.

Separadas por sete quilómetros, a equipa de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, e a formação de Vila das Aves, no concelho de Santo Tirso, proporcionaram uma segunda parte ‘viva’ após vários períodos ‘monótonos’ nos 45 minutos iniciais, com a formação ‘cónega’ a apresentar maior domínio territorial (61% de posse de bola) e o conjunto avense a dispor das ocasiões mais perigosas.

Sem qualquer hipótese de escapar ao 18º e último lugar da tabela, o AVS, treinado por João Henriques, encerrou a I Liga com 21 pontos, fruto de um ciclo de seis jogos sem qualquer desaire, o melhor do campeonato, enquanto o anfitrião Moreirense, treinado por Vasco Botelho da Costa, somou 43 pontos e vai terminar a prova no sétimo lugar ou no oitavo, caso o Vitória de Guimarães derrote o Nacional.

Veja o resumo da partida:

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