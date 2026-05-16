Moreirense e AVS empatam sem golos

O Moreirense e o AVS concluíram a participação na edição 2025/26 da I Liga portuguesa de futebol com um empate sem golos (0-0), num encontro da 34ª jornada que melhorou da primeira para a segunda parte.

Separadas por sete quilómetros, a equipa de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, e a formação de Vila das Aves, no concelho de Santo Tirso, proporcionaram uma segunda parte ‘viva’ após vários períodos ‘monótonos’ nos 45 minutos iniciais, com a formação ‘cónega’ a apresentar maior domínio territorial (61% de posse de bola) e o conjunto avense a dispor das ocasiões mais perigosas.

Sem qualquer hipótese de escapar ao 18º e último lugar da tabela, o AVS, treinado por João Henriques, encerrou a I Liga com 21 pontos, fruto de um ciclo de seis jogos sem qualquer desaire, o melhor do campeonato, enquanto o anfitrião Moreirense, treinado por Vasco Botelho da Costa, somou 43 pontos e vai terminar a prova no sétimo lugar ou no oitavo, caso o Vitória de Guimarães derrote o Nacional.

Veja o resumo da partida: