Nota 3 para João Gonçalves. “Arbitragem positiva”

16 mai, 2026 - 18:14

Leia o resumo da análise de José Leirós, VAR Bola Branca, no FC Porto – Santa Clara.

O videoárbitro Bola Branca, José Leirós, dá nota 3 a João Gonçalves, árbitro do FC Porto – Santa Clara, partida da jornada 34 da I Liga.

O especialista da Renascença considera que o árbitro fez uma “arbitragem positiva”, esteve “bem fisicamente e bem tecnicamente”.

Na primeira parte há um lance “na fronteira”: a bola toca na mão de Gul na área portista, é um lance de “difícil interpretação”, mas “compreendo que não tenha sido assinalado”.

Faltaram dois amarelos, a Alan Varela e a Sidney Lima.

Já na segunda parte, não houve nenhum lance digno de registo.

Por isso, nota 3 para o árbitro.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto venceu o Santa Clara, por 1-0.

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Há veados bêbedos nas estradas

Mais um pezinho de dança: político húngaro volta a "roubar a cena" na tomada de posse de Magyar como primeiro-ministro

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

Como se vive fora da rede elétrica?

