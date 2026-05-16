VAR Bola Branca
Nota 3 para João Gonçalves. “Arbitragem positiva”
16 mai, 2026 - 18:14
O videoárbitro Bola Branca, José Leirós, dá nota 3 a João Gonçalves, árbitro do FC Porto – Santa Clara, partida da jornada 34 da I Liga.
O especialista da Renascença considera que o árbitro fez uma “arbitragem positiva”, esteve “bem fisicamente e bem tecnicamente”.
Na primeira parte há um lance “na fronteira”: a bola toca na mão de Gul na área portista, é um lance de “difícil interpretação”, mas “compreendo que não tenha sido assinalado”.
Faltaram dois amarelos, a Alan Varela e a Sidney Lima.
Já na segunda parte, não houve nenhum lance digno de registo.
Por isso, nota 3 para o árbitro.
Dentro das quatro linhas, o FC Porto venceu o Santa Clara, por 1-0.
