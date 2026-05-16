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Petit: "Estou muito satisfeito com o que os jogadores deram desde a nossa chegada"

16 mai, 2026 - 17:49 • Inês Braga Sampaio

Treinador lamenta não ter pontuado frente ao FC Porto, mas termina a época com um sorriso: "Objetivo cumprido."

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Petit lamenta não ter levado pontos do Dragão, no entanto, salienta a boa prestação da equipa do Santa Clara desde que assumiu a equipa.

"Não vínhamos para a festa, mas sim para competir. Queríamos outro resultado, não conseguimos. (...) É pena, mas estou muito satisfeito com o que os jogadores deram desde a nossa chegada, nestes últimos três meses e meio", salienta o treinador, em declarações à Sport TV, após a derrota no terreno do FC Porto, na última jornada do campeonato, por 1-0.

Análise: "Não vínhamos para a festa, mas sim para competir. Queríamos outro resultado, não conseguimos. Sabíamos que íamos ter um jogo difícil, frente a um grande rival, em sua casa, mas fizemos aquilo a que nos propusemos. A primeira parte foi mais equilibrada, a segunda foi mais do Porto. E um autogolo. É pena, não era este o resultado que queríamos, mas estou muito satisfeito com o que os jogadores deram desde a nossa chegada, nestes últimos três meses e meio."

Dificuldades no meio-campo: "Temos algumas ausências para o meio-campo, mas o Porto também é uma equipa muito intensa, desgasta muito. Depois, falta discernimento. Mas podíamos ter saído com outro critério, outra qualidade. Nos últimos dez jogos, estamos na tabela classificativa no quarto lugar, em quinto com a derrota este. Fizemos dois blocos de três vitórias e dois empates. O objetivo está cumprido, tentámos valorizar ativos do clube, é essa a nossa missão."

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