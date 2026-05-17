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Gil Vicente

César Peixoto. "Fizemos um ano fantástico"

17 mai, 2026 - 00:15

O Gil Vicente perdeu 3-0 em Alvalade.

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O treinador do Gil Vicente, César Peixoto, reconhece uma má primeira parte da sua equipa e dá os parabéns ao Sporting pela vitória justa.

A partida

“Senti sempre a equipa muito intranquila. Na segunda parte, corrigimos muita coisa e fizemos um jogo à nossa imagem. Nos últimos jogos tem-nos acontecido muito disto. No ano passado andámos a lutar pela manutenção e este ano assumimos o compromisso de lutar pela Europa. Fizemos um trajeto fantástico. Por mais que queiram apagar, fizemos um ano fantástico e dignificámos e valorizámos o campeonato português. Conseguimos estar sempre na luta pelo quinto lugar. O sexto não era o que queríamos, mas tenho um orgulho enorme porque foi uma época de grande aprendizagem."

Projeto vencedor?

"O Gil Vicente tem todas as capacidades para as criar. Não temos obrigação de ganhar todos, mas temos de lutar para ganhar todos os jogos. Criámos essa mentalidade e acho que lançámos essa base. É importante os jogadores habituarem-se a estar nesse nível e acho que nos faltou esse clic. Estivemos sempre nos primeiros seis lugares e não é qualquer equipa que o consegue.

Saídas no mercado de verão?

"Saíram 16 jogadores no início da época e mais 2 em janeiro. Foi uma equipa nova. Não podemos vender tudo, mas vender jogadores faz parte do projeto. Enquanto projeto temos de assumir isso, mas não podemos vender tudo outra vez. Foi um ano zero e estão todos de parabéns pela época que fizeram."

O Gil Vicente perdeu 3-0 em Alvalade.

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