Daniel Chaves. "Próximo objetivo é ganhar"

O treinador do FC Porto, Daniel Chaves, estava orgulhoso das suas jogadoras apesar da derrota na final feminina da Taça de Portugal de futebol.

Orgulho

"É impossível olhar para este jogo e não usar a palavra orgulho. Conseguimos ser competitivos. Disputar um jogo contra uma equipa europeia e perder por 2-0, com dois golos de bola parada, diz muito sobre a nossa organização. Estou orgulhoso pela minha equipa e pelo que fizemos."

O que faltou

"Faltou-nos a bola entrar na baliza adversária. A qualidade da guarda-redes do Benfica ajuda a desbloquear a defesa do Benfica na fase de construção. Poderíamos criar mais nas zonas altas e em alguns momentos fomos precipitados."

Futuro

"O próximo objetivo é ganhar. O clube não se agarra a nada. Sofrer um golo aos cinco minutos muda muito. O FC Porto está aqui para ganhar e não para marcar presença. Sabemos que a Liga vai ser muito competitiva. A qualidade dos adversários também é grande. Vamos entrar para ganhar e conquistar títulos. O percurso é este e trazer mais competitividade ao plantel."

O Benfica venceu o FC Porto, por 2-0, na final da Taça de Portugal.