Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 15 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futebol feminino

Daniel Chaves. "Próximo objetivo é ganhar"

17 mai, 2026 - 22:02 • Lusa

Técnico do FC Porto após a derrota contra o Benfica para a Taça de Portugal feminina de futebol.

A+ / A-

O treinador do FC Porto, Daniel Chaves, estava orgulhoso das suas jogadoras apesar da derrota na final feminina da Taça de Portugal de futebol.

Orgulho

"É impossível olhar para este jogo e não usar a palavra orgulho. Conseguimos ser competitivos. Disputar um jogo contra uma equipa europeia e perder por 2-0, com dois golos de bola parada, diz muito sobre a nossa organização. Estou orgulhoso pela minha equipa e pelo que fizemos."

O que faltou

"Faltou-nos a bola entrar na baliza adversária. A qualidade da guarda-redes do Benfica ajuda a desbloquear a defesa do Benfica na fase de construção. Poderíamos criar mais nas zonas altas e em alguns momentos fomos precipitados."

Futuro

"O próximo objetivo é ganhar. O clube não se agarra a nada. Sofrer um golo aos cinco minutos muda muito. O FC Porto está aqui para ganhar e não para marcar presença. Sabemos que a Liga vai ser muito competitiva. A qualidade dos adversários também é grande. Vamos entrar para ganhar e conquistar títulos. O percurso é este e trazer mais competitividade ao plantel."

O Benfica venceu o FC Porto, por 2-0, na final da Taça de Portugal.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 15 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

Vídeo

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". (...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os probl(...)

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)