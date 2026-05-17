Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 15 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

I Liga

Famalicão quer ir à Europa e torce pelo Sporting no Jamor

17 mai, 2026 - 01:00 • Redação com Lusa

Hugo Oliveira faz um balanço positivo da temporada. “Época especial”, considerou o técnico.

A+ / A-

O Famalicão venceu o Alverca por 1-0 e garantiu o quinto lugar no campeonato, que será europeu se o Torreense não vencer a Taça de Portugal.

O técnico Hugo Oliveira não deixa dúvidas sobre o que deseja que aconteça:

Não podemos fazer nada e temos de estar mais tranquilos. Respeito as duas equipas que vão estar na final [Sporting e Torreense], duas boas equipas, mas não vou ser desonesto e dizer que não queria que o Sporting ganhasse. Porque, acima de tudo, acho que estes jogadores e este clube merecem esse passo e esse marco de jogar nas provas europeias”, disse.

O técnico acrescenta: “Se acontecer, será um momento que vai dar trabalho, fazer com que o clube esteja preparado, e, se eventualmente não acontecer, não apaga nada daquilo que aconteceu durante esta época."

No rescaldo do campeonato, que fechou este sábado, o técnico dos famalicenses faz um balanço muito positivo. “Independentemente de como terminasse o jogo ou a tabela, iria ser sempre uma época especial. Claro que a cereja no topo do bolo foi terminar com uma vitória em nossa casa e num jogo sem sofrer golos.”

"Acho que, mais do que o momento de hoje [sábado], temos de sublinhar a nossa consistência durante toda a época. Fomos extremamente competentes e ambiciosos. Como treinador, estou extremamente orgulhoso por representar um clube que tem muita ambição, muito profissionalismo e muita gente boa”, referiu.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 15 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Uma multidão de portistas" nos festejos do 31º título de Campeão Nacional

FC Porto

"Uma multidão de portistas" nos festejos do 31º título de Campeão Nacional

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". (...)

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os probl(...)

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?