I Liga
Famalicão quer ir à Europa e torce pelo Sporting no Jamor
17 mai, 2026 - 01:00 • Redação com Lusa
Hugo Oliveira faz um balanço positivo da temporada. “Época especial”, considerou o técnico.
O Famalicão venceu o Alverca por 1-0 e garantiu o quinto lugar no campeonato, que será europeu se o Torreense não vencer a Taça de Portugal.
O técnico Hugo Oliveira não deixa dúvidas sobre o que deseja que aconteça:
“Não podemos fazer nada e temos de estar mais tranquilos. Respeito as duas equipas que vão estar na final [Sporting e Torreense], duas boas equipas, mas não vou ser desonesto e dizer que não queria que o Sporting ganhasse. Porque, acima de tudo, acho que estes jogadores e este clube merecem esse passo e esse marco de jogar nas provas europeias”, disse.
O técnico acrescenta: “Se acontecer, será um momento que vai dar trabalho, fazer com que o clube esteja preparado, e, se eventualmente não acontecer, não apaga nada daquilo que aconteceu durante esta época."
No rescaldo do campeonato, que fechou este sábado, o técnico dos famalicenses faz um balanço muito positivo. “Independentemente de como terminasse o jogo ou a tabela, iria ser sempre uma época especial. Claro que a cereja no topo do bolo foi terminar com uma vitória em nossa casa e num jogo sem sofrer golos.”
"Acho que, mais do que o momento de hoje [sábado], temos de sublinhar a nossa consistência durante toda a época. Fomos extremamente competentes e ambiciosos. Como treinador, estou extremamente orgulhoso por representar um clube que tem muita ambição, muito profissionalismo e muita gente boa”, referiu.
