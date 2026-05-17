Fonte despede-se após playoff entre Casa Pia e Torreense

O defesa José Fonte anunciou este domingo, através das redes sociais, que vai terminar a carreira de futebolista após o playoff de descida e subida da I Liga entre o Casa Pia e o Torreense.

O campeão europeu por Portugal em 2016, agora com 42 anos, espera deixar os “gansos” no principal escalão.

Fonte deixou mensagem nas redes sociais:

"Ontem o destino decidiu que não seria o último jogo. Não conseguimos o resultado que precisávamos. E eu não tive a despedida que sonhei… em casa, com a minha família e os meus amigos nas bancadas. Mas o futebol ensinou-me uma coisa em 24 épocas: nem sempre escrevemos o guião. Às vezes só nos resta escolher como entramos no próximo jogo”, escreveu.

O jogador acrescenta: “Temos duas finais no playoff. Vão ser, com toda a certeza, as últimas vezes que piso um relvado como jogador profissional. 24 anos depois daquele miúdo que assinou o primeiro contrato no Sporting, é assim que termina. A lutar, sem desculpas, com a mesma fome do primeiro dia. Vocês merecem. Eu mereço. A camisola merece. O Futebol merece.”