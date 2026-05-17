Hélder Malheiro despede-se da arbitragem

O árbitro Hélder Malheiro, da associação de Lisboa, terminou a carreira, ao dirigir o jogo entre Casa Pia e Rio Ave, em Rio Maior, na última jornada da I Liga, anunciou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

“Após 22 anos desde a estreia nas competições profissionais, Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa, despediu-se, este sábado, da carreira de árbitro, dirigindo o encontro entre o Casa Pia e o Rio Ave, a contar para a 34.ª e última jornada da I Liga Portugal”, lê-se no comunicado do organismo.

Hélder Malheiro, de 45 anos, dirigiu 267 jogos nas competições profissionais, às quais acrescentou 90 como quarto árbitro e 106 como videoárbitro (VAR) e um como assistente VAR, detalhou a LPFP.

No mesmo comunicado, o organismo “agradece a Hélder Malheiro todo o empenho, dedicação e contributo prestado ao futebol profissional, desejando-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais no futuro”.