Ian Cathro: "Quero continuar a liderar esta equipa, mas quero andar para a frente"

Ian Cahro tem o desejo de continuar no Estoril e dar continuidade ao trabalho feito, no entanto, avisa que é preciso dar um passo em frente.

"Quero continuar a liderar esta equipa numa próxima fase, mas quero andar para a frente. Não quero repetir estes dois anos", afirma o técnico escocês, em declarações à Sport TV, a seguir ao Estoril 1-3 Benfica.

Primeira parte condenou o Estoril? "Sim, foi isso. Para o que nós queremos no futuro, não podemos ter um período de tempo assim. Aconteceu."



Segunda parte mostrou Estoril mais próximo do que pretende? "Não seria justo se a minha frustração passasse para todos e esquecêssemos o que temos feito, não só nesta época mas também antes. Antes de aceitar o desafio para treinar o Estoril, um dos objetivos que eu tinha era não um objetivo para uma época mas um pouco mais tempo, que era tentar conseguir duas épocas consecutivas no top-10 da I Liga, porque isso demonstra mais estabilidade e dá mais conforto ao clube, aos donos, aos investidores. Temos gente aqui que precisam de ganhar ordenados e têm de ter alguma estabilidade na vida. Sei que todos os jogadores têm trabalhado muito e nós temos conseguido. Hoje e nas últimas semanas não tanto por nosso mérito, mas porque mais uma vez ganhámos os pontos necessários para terminarmos nos dez primeiros mais uma vez. Os jogadores estão de parabéns por isso. Nos últimos dois, três meses, andámos com muitos problemas, com muitas dificuldades, muitos jogadores a mostrar um sacrifício enorme para poderem ir a jogo e competir. Por isso, não quero ser injusto, mas olhando para o futuro, não queremos repetir nada disto. Atingimos uma marca importante, que é terminar dois anos consecutivos nos dez primeiros, e agora temos de tomar uma decisão sobre o que queremos para o futuro e qual vai ser o próximo passo para o Estoril Praia."

Continuidade: "Tenho contrato assinei-o porque acredito muito em projetos a longo prazo. Já disse que o meu objetivo não era fazer seis meses. Queria pelo menos dois anos de estabilidade, porque já vimos equipas a fazerem uma grande época e depois irem por ali abaixo. Quero continuar a liderar esta equipa numa próxima fase, mas quero andar para a frente. Não quero repetir estes dois anos."

Futuro depende das conversas com a estrutura? "Sim, exatamente."

