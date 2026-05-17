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Futebol feminino

Ivan Baptista. “Ganhámos 2-0 dentro do campo, mas fora dele goleámos”

17 mai, 2026 - 22:21 • Lusa

O Benfica venceu o FC Porto e conquistou a Taça de Portugal de futebol feminino.

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O treinador do Benfica, Ivan Baptista, estava feliz com o triunfo, mas reconhece que foi um jogo difícil contra o FC Porto.

A conquista

"Foi um jogo difícil, contra uma equipa expectante e que procurava roubar-nos a bola. A equipa do FC Porto estava muito bem montada. A nossa equipa percebeu isso rapidamente e encontrou caminhos para ter o domínio do jogo. Gostaríamos de ter marcado mais golos, mas isto é uma final. Não há jogos fáceis. A partir do momento em que estávamos a vencer 2-0, na segunda parte, assumimos o controlo do jogo."

Conversa

"Ao intervalo tivemos uma conversa de serenidade. O importante era não dar essas oportunidades ao FC Porto. Nenhuma equipa disputa uma final só para participar. Conseguimos controlar quase sempre essas investidas. Apesar de ter causado algum frisson, mas não se traduziram em golo. Não tivemos necessidade de nos expormos ao golo do adversário."

Apoio

"É minha segunda vez neste palco. Há 13 anos nada disto existia, este apoio. Não existia o Benfica. Ganhámos 2-0 dentro do campo, mas fora dele goleámos. Quase não havia cadeiras vazias do lado dos benfiquistas. Apesar de não ter sido a época perfeita conseguimos fazer história. É a segunda fez que o Benfica faz a dobradinha. Hoje conseguimos isso."

O Benfica derrotou o FC Porto, por 2-0, e conquistou a sua terceira Taça de Portugal no futebol feminino.

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