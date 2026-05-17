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Já há datas para playoff de permanência na I Liga

17 mai, 2026 - 16:52

Vaga a disputar entre Casa Pia e Torreense.

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Adeptos do Torreense. Foto: António Pedro Santos/Lusa
Adeptos do Torreense. Foto: António Pedro Santos/Lusa
Rafael Brito celebra golo pelo Casa Pia. Foto: Manuel De Almeida/Lusa
Rafael Brito celebra golo pelo Casa Pia. Foto: Manuel De Almeida/Lusa

A Liga oficializou as datas dos dois jogos de playoff para definir quem ocupa a última vaga na I Liga.

A decisão, já se sabe, vai ser entre o Casa Pia (16º classificado da I Liga) e o Torreense (3º classificado da II Liga).

A primeira mão vai ser disputada na próxima quarta-feira, dia 20, às 18h00, em Torres Vedras.

Já a segunda mão está marcada para dia 28, quinta-feira, às 20h00, em Rio Maior.

De recordar que o Torreense está também na final da Taça de Portugal. Vai defrontar o Sporting no dia 24 no Jamor.

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