Já há datas para playoff de permanência na I Liga

A Liga oficializou as datas dos dois jogos de playoff para definir quem ocupa a última vaga na I Liga.

A decisão, já se sabe, vai ser entre o Casa Pia (16º classificado da I Liga) e o Torreense (3º classificado da II Liga).

A primeira mão vai ser disputada na próxima quarta-feira, dia 20, às 18h00, em Torres Vedras.

Já a segunda mão está marcada para dia 28, quinta-feira, às 20h00, em Rio Maior.

De recordar que o Torreense está também na final da Taça de Portugal. Vai defrontar o Sporting no dia 24 no Jamor.