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Jovane Cabral deixa Estrela Amadora

17 mai, 2026 - 19:12

Avançado cabo-verdiano esteve duas épocas na Reboleira.

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O extremo Jovane Cabral confirma que vai deixar o Estrela da Amadora.

O avançado, de 27 anos, despediu-se dos adeptos através de mensagem deixada nas redes sociais.

"Nem sei bem por onde começar...Só posso dizer obrigado. Obrigado ao clube, a todas as pessoas que fizeram parte destes dois anos e a todos os momentos que vivi ao longo desta etapa. Foram tempos de aprendizagem, alegria, crescimento, desafios, vitórias e também momentos difíceis, mas foram exatamente esses momentos que me fizeram crescer dentro e fora de campo”.

Jovane acrescenta: “Foi um orgulho enorme representar este clube e ainda mais ter tido a honra de usar a braçadeira de capitão. Uma responsabilidade e lembrança que vou guardar comigo para sempre".

O jogador cabo-verdiano chegou à Reboleira depois de Salernitana (Itália) e Olympiacos (Grécia).

Pelo Estrela marcou 9 golos em 53 jogos.

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