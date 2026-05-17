Nota 4 para Luís Godinho. “Arbitragem bem conseguida”
17 mai, 2026 - 00:27
Leia o resumo da análise de Tiago Antunes, VAR Bola Branca, no Sporting – Gil Vicente.
O videoárbitro Bola Branca, Tiago Antunes, dá nota 4 a Luís Godinho, árbitro do Sporting – Gil Vicente, partida da jornada 34 da I Liga.
O especialista da Renascença considera que foi “uma arbitragem bem conseguida”.
Tiago Antunes considera que o árbitro teve “trabalho facilitado”, beneficiando de uma competitividade baixa da partida.
Da primeira parte, nota de destaque apenas para um lance aos 36 minutos: Dani Figueira não fez falta e foi uma “boa decisão”.
Por tudo, nota 4 para Luís Godinho.
Dentro das quatro linhas, o Sporting derrotou o Gil Vicente por 3-0.
