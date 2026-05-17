  • Bola Branca 18h15
  • 15 mai, 2026
Nota 4 para Miguel Nogueira. "Sem interferência no resultado"

17 mai, 2026 - 00:05 • Redação

"Arbitragem à altura do jogo", ajuíza o VAR Bola Branca, que elogia o árbitro do Estoril 1-3 Benfica.

O VAR Bola Branca atribui Nota 4 a Miguel Nogueira, árbitro do Estoril 1-3 Benfica, da 34ª e última jornada do campeonato.

"Arbitragem à altura do jogo, não houve grandes incidências, poucos lances de difícil análise. Sem lances nas áreas, sem interferência no resultado final", elogia Tiago Antunes, que destaca dois lances apenas.

"Aos 22 minutos, cartão amarelo mostrado a Gonçalo Costa por falta a travar contra-ataque prometedor, numa bola pelo ar, de longe, sem possibilidade de controlar a bola. Por isso não é vermelho, assim ditam as regras. Boa decisão", ajuíza.

"Um erro apenas. Ao minuto 88, era merecedor de cartão amarelo Leandro Barreiro por um pisão", observa.

[Notícia corrigida às 00h20 do dia 17 de maio de 2026 - o Benfica venceu por 3-1 e não 4-1. Pelo lapso, pedimos desculpa]

"Uma multidão de portistas" nos festejos do 31º título de Campeão Nacional

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

Como se vive fora da rede elétrica?

