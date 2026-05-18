Amorim ou Marco Silva para o Benfica? Um "lê a mente dos jogadores", o outro "une toda a gente"

Rúben Amorim ou Marco Silva? Um "lê a mente dos jogadores", o outro "consegue unir toda a gente". O antigo jogador Marco Bicho trabalhou com os dois atuais treinadores e aprovaria qualquer um dos dois como sucessor de José Mourinho no Benfica

Marco Bicho foi colega de Marco Silva como jogador durante dois anos no Estoril Praia e estagiou com o treinador no Fulham. Foi ainda treinado por Ruben Amorim no Casa Pia, em 2018.

À Renascença diz o que pode ganhar o Benfica com cada um deles.

"A valência principal do Ruben e do Marco, além do conhecimento que os dois têm do jogo e já tiveram em grandes patamares, é realmente a liderança deles e a gestão que eles fazem do grupo", aponta.

Marco não sabe dizer qual dos dois é melhor, mas aponta "mais experiência" a Marco Silva, mas recorda que Amorim "esteve num contexto United, um dos melhores clubes do mundo."

O antigo jogador reconhecia grande capacidade de liderança a Marco Silva enquanto ainda era jogador: "Estivemos com quatro meses de salários em atraso e lembro-me do Marco falar e acalmar o balneário.

"Havia ali pessoas que queriam fazer greve, outras que queriam treinar, e o Marco conseguiu ter essa tranquilidade de conseguir unir toda a gente", recorda.

Já Ruben Amorim também demonstrou capacidades semelhantes: "Eu senti uma vez uma situação que não estava muito bem, nunca me esqueci, não estava muito satisfeito, e nós fizemos ali um pequeno convívio. Eu estava no meu canto e ele disse aos colegas, é pá, deixem-no estar, deixem-no refletir. Ou seja, também sinto que ele tem essa capacidade de ler os jogadores."

De Inglaterra para Portugal, um passo atrás?

Para Marco Bicho, "o Benfica é sempre o Benfica" e, por isso, um regresso a Portugal não seria um passo atrás na carreira.

"As equipas grandes em Portugal, seja o Benfica, o Sporting e o Porto, são equipas de uma dimensão mundial. Não me acredito que seja um passo atrás, acredito simplesmente que pode ser um objetivo. Um objetivo do treinador é querer treinar um grande, e não me parece que seja... Nós vemos o Mourinho, voltou para o Benfica e foi para o Real Madrid, isso não significa que seja um passo atrás", considera.

A decisão pode também passar pelo lado político. Marco Bicho tem a certeza que qualquer uma das escolhas de Rui Costa vai ser bem acolhida pelos benfiquistas.

"Eu vejo, falo com muita gente do futebol, fora do futebol, do Benfica, falam nos dois e dizem que os dois neste momento são duas hipóteses muito boas. Além de serem portugueses, terem conhecimento, neste caso, do país, são dois treinadores muito competentes e acho que os dois são uma grande opção para se apertar da tua costa", conclui.

José Mourinho deverá mesmo deixar o Benfica e é noticiado em Espanha que já existe um acordo com o Real Madrid.