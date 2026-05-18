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"As probabilidades são 50-50". Belenenses e Farense vão disputar última vaga na II Liga

18 mai, 2026 - 18:15 • Redação

Carlos Fernandes jogou pelos dois emblemas, recorda um jogo decisivo entre os dois emblemas em 2000 e lança o "play-off" de acesso à II Liga.

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Carlos Fernandes, antigo jogador do Belenenses e Farense, acredita que não há favoritos no "play-off" de acesso à II Liga, apesar do escalão de diferença entre os dois clubes.

O antigo defesa jogou três épocas em Faro, entre 1999 e 2002, antes de se transferir para o Belenenses, onde fez mais duas épocas.

A primeira mão será disputada em casa do 16.º classificado da II Liga, o Farense. Os algarvios recebem o Belenenses no dia 23 de maio, às 20h30, com transmissão na Sport TV.

Questionado por Bola Branca sobre o duelo do play-off, Carlos Fernandes "não considera que o Farense seja favorito, ou menos favorito o Belenenses, devido a estarem em divisões diferentes. As probabilidades estão 50-50".

O atual treinador do União de Santarém acredita que o “ânimo vai ter que lá estar” nos dois jogos. Para tal, é necessário “trabalho das equipas técnicas, da própria estrutura”, para poder ajudar os jogadores a ter motivação “perante um jogo desta importância”.

Carlos Fernandes relembra que o Belenenses teve a oportunidade de subir na época passada, mas acabou derrotado pelo Paços de Ferreira: "Quem viu os jogos sabe perfeitamente que o Belém podia ter conseguido vencer, os jogadores têm capacidades para andarem na II Liga."

O antigo jogador recorda, à Renascença, um confronto entre estas equipas em que esteve como jogador do lado dos algarvios: "Recordo-me perfeitamente que precisávamos de vencer para conseguir a manutenção” na última jornada da I Liga, em 1999/2000.

Carlos Fernandes recorda que "foi um jogo lindíssimo, em que os 'motards' de Faro foram buscar-nos, tivemos uma visão especial.".

O Farense venceu esse jogo, por 2-1, e manteve-se na I Liga. A partir deste sábado, algarvios e lisboetas disputam a última vaga na II Liga para a época 2026/2027.

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