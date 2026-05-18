- Bola Branca 12h45
- 18 mai, 2026
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Futebol Nacional
"O objetivo mínimo para a próxima época é a subida do Paços", promete presidente
18 mai, 2026 - 14:09 • Redação
Em entrevista a Bola Branca, Rui Abreu assumiu a tristeza devido à descida à Liga 3 e estabeleceu as metas para a próxima época.
Apesar da vitória na última jornada por 2-1 frente ao Penafiel, o Paços de Ferreira viu confirmada a descida à Liga 3. O clube da capital do móvel regressa assim ao terceiro escalão depois de 52 anos nos campeonatos profissionais.
"É um momento muito triste na história do clube. Embora tenhamos feito de tudo para que não acontecesse, infelizmente veio a consumar-se", lamentou Rui Abreu, presidente do Paços de Ferreira, em entrevista a Bola Branca.
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O presidente, antigo diretor de comunicação da equipa, sucedeu a Paulo Meneses em março de 2025, com a missão de reestruturar o clube a nível financeiro e desportivo.
A despromoção acontece menos de um mês após a aprovação da entrada do grupo PMK Sports na SAD do clube. A decisão por parte dos sócios pacenses não foi unânime, com uma votação favorável de pouco mais de 50%.
A aquisição de 49,9% por parte do grupo de investidores pressupôs um investimento prévio de 500 mil euros, com mais 750 mil euros a chegarem ainda nesta época desportiva. O acordo incluiu também cláusulas que salvaguardam o interesse dos investidores, com a possibilidade de saída do negócio em caso de descida.
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As reuniões acerca da continuidade da SAD ocorrem esta segunda-feira. Rui Abreu está confiante que o projeto continuará em frente, mas admitiu que existem outros mecanismos de salvaguarda: "O contrato permite que, além do valor acordado pelos 49,9%, eles (PMK Sports) possam ficar com mais 15,1% da SAD, pelo valor simbólico de 1 euro." explicou.
Com a descida confirmada, o pensamento já está na próxima temporada: "O objetivo mínimo para a próxima época é a subida do Paços", revelou Rui Abreu. "Vai ser construída uma equipa para devolver rapidamente o Paços ao futebol profissional", completou.
Apesar dos objetivos estabelecidos, o presidente reconhece que a Liga 3 será um desafio exigente: "Há a necessidade de adaptação a uma realidade com menos receita. Financeiramente a Segunda Liga já é uma competição muito difícil para os clubes e a Liga 3 não vai ser mais fácil. Vai obrigar-nos a um trabalho redobrado", assumiu.
Além do panorama desportivo, o presidente realçou a importância de "equilibrar as contas do clube", um passo que considera fundamental para a reestruturação do conjunto pacense.
Com o fim da época, a estrutura do Paços de Ferreira vai reunir-se e definir as próximas etapas do projeto que passará, na época 2026/2027, pela Liga 3.
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