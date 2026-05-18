"O objetivo mínimo para a próxima época é a subida do Paços", promete presidente

Apesar da vitória na última jornada por 2-1 frente ao Penafiel, o Paços de Ferreira viu confirmada a descida à Liga 3. O clube da capital do móvel regressa assim ao terceiro escalão depois de 52 anos nos campeonatos profissionais.

"É um momento muito triste na história do clube. Embora tenhamos feito de tudo para que não acontecesse, infelizmente veio a consumar-se", lamentou Rui Abreu, presidente do Paços de Ferreira, em entrevista a Bola Branca.

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O presidente, antigo diretor de comunicação da equipa, sucedeu a Paulo Meneses em março de 2025, com a missão de reestruturar o clube a nível financeiro e desportivo.

A despromoção acontece menos de um mês após a aprovação da entrada do grupo PMK Sports na SAD do clube. A decisão por parte dos sócios pacenses não foi unânime, com uma votação favorável de pouco mais de 50%.

A aquisição de 49,9% por parte do grupo de investidores pressupôs um investimento prévio de 500 mil euros, com mais 750 mil euros a chegarem ainda nesta época desportiva. O acordo incluiu também cláusulas que salvaguardam o interesse dos investidores, com a possibilidade de saída do negócio em caso de descida.