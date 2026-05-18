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Saiba as datas do "play-off" da II Liga entre Belenenses e Farense

18 mai, 2026 - 16:50 • Eduardo Soares da Silva

O Farense não joga no terceiro escalão desde a temporada 2017/18, quando venceu o Campeonato de Portugal. Já o Belenenses tenta voltar à II Liga depois de uma passagem de uma temporada em 2023/24.

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O "play-off" de acesso à última vaga da II Liga será disputado entre o Farense e Belenenses nos próximos dois sábados, segundo anunciou a Liga de Clubes.

A primeira mão será disputada em casa do 16.º classificado da II Liga, o Farense. Os algarvios recebem o Belenenses no dia 23 de maio, às 20h30, com transmissão na Sport TV.

A eliminatória decide-se no Restelo na semana seguinte, a 30 de maio, à mesma hora, com transmissão no Canal 11.

Os algarvios querem evitar despromoções consecutivas, após terem caído da primeira divisão na época passada. A derrota no dérbi com o Portimonense, na última jornada, atirou o Farense para o 16.º lugar e consequente "play-off".

O Farense não joga no terceiro escalão desde a temporada 2017/18, quando venceu o Campeonato de Portugal.

Já o Belenenses tenta voltar ao segundo escalão depois de uma passagem de uma temporada em 2023/24.

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